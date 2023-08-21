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Граница пуста. В Курской области построили фейковые линии обороны на 10 млрд рублей – фото

Цей матеріал також доступний українською
21.08.2023, 08:37
Граница пуста. В Курской области построили фейковые линии обороны на 10 млрд рублей – фото - Фото
Курская область (Фото: ЦНС)

Губернатор Курской области построил фейковые оборонительные сооружения стоимостью в  10 млрд рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Как отмечается, вместо укреплений в Курской области построили имитационные линии обороны.

В ЦНС сообщают, что подполье в Курской области прислало фото фейковых оборонительных сооружений, на которые губернатор Роман Старовойт потратил более 10 млрд рублей.

Старовойт заявил о завершении работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в Курской области, которые проводились совместно с Минобороны РФ и пограничным управлением Курской области.

По словам чиновника страны-оккупанта, третья линия обороны будет готова к 5 ноября.

"Кроме того, что мы видим очень "усиленные линии обороны", никто не видит ни одного военнослужащего", – написали в ЦНС. 

По информации Центра сопротивления, почти вся линия государственной границы Украины и РФ на участке Курской области пуста.

Как отмечается, иногда туда прибывает артиллерия оккупантов для обстрела мирного населения Украины и спецподразделения ГРУ и ССО РФ для проведения терактов на территории Сумской области.

Граница пуста. В Курской области построили фейковые линии обороны на 10 млрд рублей – фото

Граница пуста. В Курской области построили фейковые линии обороны на 10 млрд рублей – фото

Граница пуста. В Курской области построили фейковые линии обороны на 10 млрд рублей – фото

Граница пуста. В Курской области построили фейковые линии обороны на 10 млрд рублей – фото

Граница пуста. В Курской области построили фейковые линии обороны на 10 млрд рублей – фото

Граница пуста. В Курской области построили фейковые линии обороны на 10 млрд рублей – фото

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Наталья Медведева
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