Губернатор Курской области построил фейковые оборонительные сооружения стоимостью в 10 млрд рублей. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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Как отмечается, вместо укреплений в Курской области построили имитационные линии обороны.

В ЦНС сообщают, что подполье в Курской области прислало фото фейковых оборонительных сооружений, на которые губернатор Роман Старовойт потратил более 10 млрд рублей.

Старовойт заявил о завершении работ по укомплектованию и строительству двух усиленных линий обороны в Курской области, которые проводились совместно с Минобороны РФ и пограничным управлением Курской области.

По словам чиновника страны-оккупанта, третья линия обороны будет готова к 5 ноября.

"Кроме того, что мы видим очень "усиленные линии обороны", никто не видит ни одного военнослужащего", – написали в ЦНС.

По информации Центра сопротивления, почти вся линия государственной границы Украины и РФ на участке Курской области пуста.

Как отмечается, иногда туда прибывает артиллерия оккупантов для обстрела мирного населения Украины и спецподразделения ГРУ и ССО РФ для проведения терактов на территории Сумской области.

15 августа сообщалось, что в пределах Новгород-Северской территориальной общины две диверсионные группы россиян пытались зайти на севере, но с потерями отошли.

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