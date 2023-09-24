У Курській області опорні пункти поросли бур'яном, стоять без техніки та військових – фото
Центр національного спротиву пише, що у Курській області більшість побудованих росіянами опорних пунктів абсолютно порожні й заростають бур'яном – особовий склад з технікою відправили на фронт.
Останні передані матеріали аеророзвідки вказують на те, що оборонні споруди стоять без особового складу та техніки, оскільки більшість з них Росія відправила на стримування наступу Сил оборони України.
Це вказує на факт чергового розкрадання коштів губернатором Курської області Романом Старовойтом, пишуть у ЦНС.
Зазначається, що практично весь особовий склад противника, який мав стояти на опорних пунктах у Курській області, було передислоковано на Запорізький напрямок і Донбас.
- 15 серпня 2023 року повідомлялося, що у межах Новгород-Сіверської територіальної громади дві диверсійні групи росіян намагалися зайти на півночі, але з втратами відійшли.
- 21 серпня ЦНС помітили, що Старовойт збудував фейкові оборонні споруди вартістю в 10 млрд рублів.
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