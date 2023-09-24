Танкам Abrams буде складно на фронті. Їх кинуть суто на прорив оборони росіян – Буданов

Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю The War Zone заявив, що американські танки Abrams, перша партія яких має надійти в Україну протягом наступного тижня, використовуватимуться для прориву оборони росіян.

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Він зазначив, що російські загарбники активно мінують окуповану територію протитанковими мінами й використовують значну кількість дронів-камікадзе, тому Abrams можуть "довго не витримати" на фронті.

Контрнаступ Сил оборони переважно проводиться без використання бронетехніки, лише за допомогою піхоти та артилерії, наголосив Буданов.

За його словами, танки Abrams слід використовувати у "дуже добре спланованих операціях".

На початку 2023 року США пообіцяли Україні 31 танк Abrams М1А2.

Президент США Джо Байден заявив, що перша партія цих танків прибуде до України вже "наступного тижня".

У пакет допомоги Україні від США увійдуть ПТРК TOW та AT4, ракети Javelin, снаряди GMLRS для HIMARS та інше обладнання. Вашингтон планує передати більше систем ППО малої дальності Avenger з ракетами Stinger.

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