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Bloomberg: США вимагають від Польщі роз'яснень щодо військової допомоги Україні

Этот материал также доступен на русском
23.09.2023, 20:40
Bloomberg: США вимагають від Польщі роз'яснень щодо військової допомоги Україні - Фото
Прапор Польщі

Сполучені штати вимагають від Польщі роз'яснень щодо її підтримки України після припущень польських чиновників про те, що держава може припинити військову допомогу Україні, повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного високопоставленого чиновника оборони США.

Посадовець заявив, що Польща залишається відданою підтримці України, але точна позиція країни незрозуміла.

Попри те, що пізніше обидві сторони закликали до послаблення напруженості, публічна суперечка раптово поставила під сумнів єдність, яка визначала відносини сусідів, пише Bloomberg.

Чиновник сказав, що розбіжності між союзниками "ще не викликал тріщин" в єдності коаліції, яка підтримує Україну, і ці зусилля, ймовірно, розтягнуться на кілька років.

Неназваний європейський дипломат повідомив виданню, що польські дипломати в приватному порядку запевнили іноземних колег, що військова підтримка України з боку країни продовжуватиметься, хоча й у менших масштабах.

Посадовець заявив, що втрата підтримки Польщі може виявитися шкідливою для військових зусиль України, оскільки це ризикує підірвати єдність НАТО, повідомляє Bloomberg.

Читайте також: Ексглава МЗС Польщі – уряду країни через суперечки з Україною: Мені соромно

Артем Джеріпа
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війнаПольщасшавійськова допомогаbloomberg
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