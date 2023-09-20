Дуда заявив, що зустріч із Зеленським скасувалась через графік. Порівняв Україну з "потопаючим"

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Нью-Йорку скасувалась через "щільний графік". Також він порівняв Україну з "потопаючим". Про це він повідомив під час спілкування із журналістами, цитує його PAP.

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За його словами, очікувана зустріч із Зеленським не відбулася через нібито перенесення часу його виступу на Генеральній асамблеї ООН.

"Порядок денний значно змінився. Зустріч мала відбутися об 11:30, якраз під час мого виступу. У кожного тут свій дуже суворий розпорядок дня", — сказав Дуда.

Він зазначив, що зараз питання зустрічі "зняте з порядку денного", але не виключив, що переговори відбудуться пізніше.

LIGA.net звернулася за коментарем до прессекретаря Зеленського Сергія Никифорова.

Також Дуда, коментуючи зерновий конфлікт між Україною та Польщею, порівняв сусідню країну з "потопаючим".

"Це трохи схоже на ситуацію між Польщею та Україною. Україна зазнає нападу Росії, безсумнівно, перебуває в дуже складній ситуації, чіпляється за все що може. Чи можна звинувачувати її в цьому? Звісно, ви можете скаржитися. Чи потрібно нам діяти так, щоб убезпечити себе від того, щоб не постраждати від потопаючого?Звичайно, ми повинні діяти так, щоб захистити себе від того, щоб потопаючий не завдав нам шкоди, тому що якщо потопаючий завдасть шкоди і втопить нас, то він не отримає допомоги. Тому ми маємо дбати про свої інтереси, і ми робитимемо це ефективно та рішуче", — заявив польський президент.

15 вересня Європейська комісія відмовилася продовжувати тимчасові заходи, які з травня обмежували вільний обіг чотирьох українських аграрних товарів – пшениці, кукурудзи, ріпака та соняшнику – на території Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини.

Польща, Словаччина та Угорщина відмовилися виконувати рішення Єврокомісії та продовжили ембарго в односторонньому порядку.

18 вересня Міністерство економіки повідомило, що Україна подала до СОТ позови проти Польщі, Словаччини та Угорщини. Міністерство сподівається, що ці держави знімуть свої обмеження з України і тоді не доведеться довго з'ясовувати стосунки в судах.

19 вересня прем'єр-міністр Денис Шмигаль попередив Польщу та Угорщину про намір ввести ембарго у відповідь.

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