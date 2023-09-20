Дуда заявил, что встреча с Зеленским отменилась. Сравнил Украину с "утопающим"

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что его встреча с президентом Владимиром Зеленским в Нью-Йорке отменилась из-за "плотного графика". Также он сравнил Украину с "утопающим". Об этом он сообщил во время общения с журналистами, цитирует его PAP.

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По его словам, ожидаемая встреча с Зеленским не состоялась из-за якобы переноса времени его выступления на Генеральной ассамблее ООН.

"Повестка дня значительно изменилась. Встреча должна была состояться в 11:30, как раз во время моего выступления. У каждого здесь свой очень строгий распорядок дня", — сказал Дуда.

Он отметил, что сейчас вопрос встречи "снят с повестки дня", но не исключил, что переговоры состоятся позже.

LIGA.net обратилась за комментарием к пресс-секретарю Зеленского Сергею Никифорову.

Также Дуда, комментируя зерновой конфликт между Украиной и Польшей сравнил соседнюю страну с "утопленником".

"Это немного похоже на ситуацию между Польшей и Украиной. Украина подвергается нападению России, несомненно, находится в очень сложной ситуации, хватается за все что может. Можно ли винить ее в этом? Конечно, вы можете жаловаться. Нужно ли нам действовать так, чтобы обезопасить себя от того, чтобы не пострадать от утопающего? Конечно, мы должны действовать так, чтобы защитить себя от того, чтобы утопающий не причинил нам вреда, потому что если утопающий причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", — заявил польский президент.

15 сентября Европейская комиссия отказалась продлевать временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника – на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.

Польша, Словакия и Венгрия отказались выполнять решения Еврокомиссии и продлили эмбарго в одностороннем порядке.

18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против Польши, Словакии и Венгрии. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины, и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.

19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответное эмбарго.

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