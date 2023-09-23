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Bloomberg: США требуют от Польши разъяснений по военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2023, 20:40
Bloomberg: США требуют от Польши разъяснений по военной помощи Украине - Фото
Флаг Польши

Соединенные штаты требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после предположений польских чиновников о том, что государство может прекратить военную помощь Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника обороны США.

Должностное лицо заявило, что Польша остается преданной поддержке Украины, но точная позиция страны неясна.

Несмотря на то, что позже обе стороны призывали к ослаблению напряженности, публичный спор внезапно подверг сомнению единство, которое определяло отношения соседей, пишет Bloomberg.

Чиновник сказал, что разногласия между союзниками "еще не вызывали трещин" в единстве коалиции, поддерживающей Украину, и эти усилия, вероятно, растянутся на несколько лет.

Неназванный европейский дипломат сообщил изданию, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины со стороны страны будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.

Чиновник заявил, что потеря поддержки Польши может оказаться вредной для военных усилий Украины, поскольку это рискует подорвать единство НАТО, сообщает Bloomberg.

Читайте также: Экс-глава МИД Польши – правительства страны из-за споров с Украиной: Мне стыдно

Артём Джерипа
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