Bloomberg: США требуют от Польши разъяснений по военной помощи Украине

Соединенные штаты требуют от Польши разъяснений по поводу ее поддержки Украины после предположений польских чиновников о том, что государство может прекратить военную помощь Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимного высокопоставленного чиновника обороны США.

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Должностное лицо заявило, что Польша остается преданной поддержке Украины, но точная позиция страны неясна.

Несмотря на то, что позже обе стороны призывали к ослаблению напряженности, публичный спор внезапно подверг сомнению единство, которое определяло отношения соседей, пишет Bloomberg.

Чиновник сказал, что разногласия между союзниками "еще не вызывали трещин" в единстве коалиции, поддерживающей Украину, и эти усилия, вероятно, растянутся на несколько лет.

Неназванный европейский дипломат сообщил изданию, что польские дипломаты в частном порядке заверили иностранных коллег, что военная поддержка Украины со стороны страны будет продолжаться, хотя и в меньших масштабах.

Чиновник заявил, что потеря поддержки Польши может оказаться вредной для военных усилий Украины, поскольку это рискует подорвать единство НАТО, сообщает Bloomberg.

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