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Экс-глава МИД Польши — правительству страны из-за разборок с Украиной: Мне стыдно

Цей матеріал також доступний українською
21.09.2023, 17:07
Экс-глава МИД Польши — правительству страны из-за разборок с Украиной: Мне стыдно - Фото
Радослав Сикорский (Фото: ЕРА)

Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский раскритиковал действия польского правительства в отношении Украины, в частности, это касается эпизода с вызовом украинского посла в МИД в связи с выступлением президента Владимира Зеленского в ООН, в котором он пожаловался на зерновое эмбарго со стороны отдельных стран Евросоюза. 

Сикорский обвинил польское правительство и руководящую партию в польско-украинском кризисе.

"Правительство Права и справедливости сдает Европейский Союз, сдает Украину, которая борется за свою жизнь. Это скандально. Мне стыдно. У меня просто нет слов, как они вообще могут потерпеть неудачу в этом вопросе", – отметил Сикорский.

Комментируя вызов украинского посла в министерство иностранных дел Польши, Сикорский сказал: "Мне кажется, что в последнее время мы чаще вызываем посла Украины, чем России, что мне очень не нравится".

Он отметил "несправедливые" действия польского правительства, поскольку "не Украина начала и ведет войну, а Россия".

Экс-глава польского МИД также высказался по поводу выступления Зеленского на Генассамблее ООН.

По его словам, президент Украины "борется за жизнь своей нации против агрессивной силы, угрожающей также Польше".

"Его заявления, когда он (Зеленский. – Ред.) иногда заходит далеко – не повод для международных сплетен, подрывающих репутацию Польши", – резюмировал Сикорский.

Читайте также: Украина и Польша договорились вместе искать выход из зернового кризиса

Милана Головань
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