Экс-глава МИД Польши — правительству страны из-за разборок с Украиной: Мне стыдно
Бывший министр иностранных дел Польши, евродепутат Радослав Сикорский раскритиковал действия польского правительства в отношении Украины, в частности, это касается эпизода с вызовом украинского посла в МИД в связи с выступлением президента Владимира Зеленского в ООН, в котором он пожаловался на зерновое эмбарго со стороны отдельных стран Евросоюза.
Сикорский обвинил польское правительство и руководящую партию в польско-украинском кризисе.
"Правительство Права и справедливости сдает Европейский Союз, сдает Украину, которая борется за свою жизнь. Это скандально. Мне стыдно. У меня просто нет слов, как они вообще могут потерпеть неудачу в этом вопросе", – отметил Сикорский.
Комментируя вызов украинского посла в министерство иностранных дел Польши, Сикорский сказал: "Мне кажется, что в последнее время мы чаще вызываем посла Украины, чем России, что мне очень не нравится".
Он отметил "несправедливые" действия польского правительства, поскольку "не Украина начала и ведет войну, а Россия".
Экс-глава польского МИД также высказался по поводу выступления Зеленского на Генассамблее ООН.
По его словам, президент Украины "борется за жизнь своей нации против агрессивной силы, угрожающей также Польше".
"Его заявления, когда он (Зеленский. – Ред.) иногда заходит далеко – не повод для международных сплетен, подрывающих репутацию Польши", – резюмировал Сикорский.
- 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника – на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
- Польша, Словакия и Венгрия не захотели выполнять решения Еврокомиссии и продлили эмбарго в одностороннем порядке.
- 18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против них. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
- 19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответное эмбарго.
- В тот же день в Нью-Йорке сорвалась запланированная встреча между президентами Украины и Польши, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Украину от дальнейшего обострения торгового конфликта.
Читайте также: Украина и Польша договорились вместе искать выход из зернового кризиса
Комментарии