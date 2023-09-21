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Ексглава МЗС Польщі – уряду країни через суперечки з Україною: Мені соромно

Этот материал также доступен на русском
21.09.2023, 17:07
Ексглава МЗС Польщі – уряду країни через суперечки з Україною: Мені соромно - Фото
Радослав Сікорський (Фото: ЕРА)

Колишній міністр закордонних справ Польщі, євродепутат Радослав Сікорський розкритикував дії польського уряду щодо України, зокрема це стосується епізоду з викликом українського посла до МЗС у зв'язку з виступом президента Володимира Зеленського в ООН, в якому він поскаржився на зернове ембарго з боку окремих країн Євросоюзу.

Сікорський звинуватив польське керівництво і керівну партію у польсько-українській кризі.

"Уряд Права і справедливості здає Європейський Союз, здає Україну, яка бореться за своє життя. Це скандально. Мені соромно. У мене просто немає слів, як вони взагалі можуть зазнати невдачі в цьому питанні", – зазначив Сікорський.

Коментуючи виклик українського посла до міністерства закордонних справ Польщі, Сікорський сказав: "Мені здається, що останнім часом ми частіше викликаємо посла України, аніж Росії, що мені дуже не подобається".

Він наголосив на "несправедливих" діях польського уряду, оскільки "не Україна розпочала й веде війну, а Росія".

Ексглава польського МЗС також висловився щодо виступу Зеленського на Генасамблеї ООН.

За його словами, президент України "бореться за життя своєї нації проти агресивної сили, яка загрожує також Польщі".

"Його заяви, коли він (Зеленський. – Ред.) інколи заходить далеко – не привід для міжнародних пліток, які руйнують репутацію Польщі", – резюмував Сікорський.

Читайте також: Україна та Польща домовилися разом шукати вихід із зернової кризи

Мілана Головань
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Володимир ЗеленськийвійнаПольщарадослав сікорський
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