Танкам Abrams будет тяжело на фронте. Их бросят сугубо на прорыв обороны россиян – Буданов

Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone заявил, что американские танки Abrams, первая партия которых должна поступить в Украину на следующей неделе, будут использоваться для прорыва обороны россиян.

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Он отметил, что российские захватчики активно минируют оккупированную территорию противотанковыми минами и используют значительное количество дронов-камикадзе, поэтому Abrams могут "долго не выдержать" на фронте.

Контрнаступление Сил обороны в основном производится без использования бронетехники, только посредством пехоты и артиллерии, подчеркнул Буданов.

По его словам, танки Abrams следует использовать в "слишком хорошо спланированных операциях".

В начале 2023 года США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2.

Президент США Джо Байден заявил, что первая партия этих танков прибудет в Украину уже "на следующей неделе".

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