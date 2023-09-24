Танкам Abrams будет тяжело на фронте. Их бросят сугубо на прорыв обороны россиян – Буданов
Начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов в интервью The War Zone заявил, что американские танки Abrams, первая партия которых должна поступить в Украину на следующей неделе, будут использоваться для прорыва обороны россиян.
Он отметил, что российские захватчики активно минируют оккупированную территорию противотанковыми минами и используют значительное количество дронов-камикадзе, поэтому Abrams могут "долго не выдержать" на фронте.
Контрнаступление Сил обороны в основном производится без использования бронетехники, только посредством пехоты и артиллерии, подчеркнул Буданов.
По его словам, танки Abrams следует использовать в "слишком хорошо спланированных операциях".
В начале 2023 года США пообещали Украине 31 танк Abrams М1А2.
Президент США Джо Байден заявил, что первая партия этих танков прибудет в Украину уже "на следующей неделе".
- В пакет помощи Украине от США войдут ПТРК TOW и AT4, ракеты Javelin, снаряды GMLRS для HIMARS и другое оборудование. Вашингтон планирует передать больше систем ПВО малой дальности Avenger с ракетами Stinger.
- Ранее Германия объявила о еще 400 млн евро военной поддержки: основная часть пакета – боеприпасы. Киев давно ждет крылатые ракеты Taurus, однако Берлин никак не решится, и его это нервирует.
- В Бундестаге сказали, что Германия ведет переговоры с партнерами о передаче Украине IRIS-T.
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