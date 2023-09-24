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В Курской области опорные пункты поросли сорняком, стоят без техники и военных – фото

Цей матеріал також доступний українською
24.09.2023, 10:30
В Курской области опорные пункты поросли сорняком, стоят без техники и военных – фото - Фото
Фото: ЦНС

Центр национального сопротивления пишет, что в Курской области большинство построенных россиянами опорных пунктов абсолютно пусты и зарастают сорняком – личный состав с техникой был отправлен на фронт.

Последние передаваемые материалы аэроразведки указывают на то, что оборонные сооружения стоят без личного состава и техники, поскольку большинство из них Россия отправила на сдерживание наступления Сил обороны Украины.

Фото: ЦНС

Это указывает на факт очередного хищения средств губернатором Курской области Романом Старовойтом, пишут в ЦНС.

Фото: ЦНС

Отмечается, что практически весь личный состав противника, который должен был стоять на опорных пунктах в Курской области, был передислоцирован на Запорожское направление и Донбасс.

Фото: ЦНС
  • 15 августа 2023 года сообщалось, что в пределах Новгород-Северской территориальной общины две диверсионные группы россиян пытались зайти на севере, но с потерями отошли.
  • 21 августа ЦНС заметили, что Старовойт построил фейковые оборонительные постройки стоимостью в 10 млрд рублей.

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Милана Головань
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