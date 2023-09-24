В Курской области опорные пункты поросли сорняком, стоят без техники и военных – фото
Центр национального сопротивления пишет, что в Курской области большинство построенных россиянами опорных пунктов абсолютно пусты и зарастают сорняком – личный состав с техникой был отправлен на фронт.
Последние передаваемые материалы аэроразведки указывают на то, что оборонные сооружения стоят без личного состава и техники, поскольку большинство из них Россия отправила на сдерживание наступления Сил обороны Украины.
Это указывает на факт очередного хищения средств губернатором Курской области Романом Старовойтом, пишут в ЦНС.
Отмечается, что практически весь личный состав противника, который должен был стоять на опорных пунктах в Курской области, был передислоцирован на Запорожское направление и Донбасс.
- 15 августа 2023 года сообщалось, что в пределах Новгород-Северской территориальной общины две диверсионные группы россиян пытались зайти на севере, но с потерями отошли.
- 21 августа ЦНС заметили, что Старовойт построил фейковые оборонительные постройки стоимостью в 10 млрд рублей.
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