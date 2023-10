Росія будує укріплення на своїй території у прикордонних областях – супутникові фото

Війська РФ в останні місяці вели активне будівництво укріплень у Курській, Брянській та Білгородській областях, що межують з Україною. Це випливає з даних орбітальної фотозйомки.

Експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик опублікував порівняльний аналіз супутникових фото та відзначив появу останнім часом нових фортифікаційних споруд на територіях Росії в безпосередній близькості від кордону з Україною.

У Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи.

In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2