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Росія будує укріплення на своїй території у прикордонних областях – супутникові фото

Этот материал также доступен на русском
01.10.2023, 23:24
Росія будує укріплення на своїй території у прикордонних областях – супутникові фото - Фото
Ілюстративне зображення (скриншот із відео)

Війська РФ в останні місяці вели активне будівництво укріплень у Курській, Брянській та Білгородській областях, що межують з Україною. Це випливає з даних орбітальної фотозйомки.

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Експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик опублікував порівняльний аналіз супутникових фото та відзначив появу останнім часом нових фортифікаційних споруд на територіях Росії в безпосередній близькості від кордону з Україною.

У Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи.

На Брянщині з початку червня до середини серпня біля населених з'явилися протитанкові загородження. Нові фортифікаційні споруди з'явилися у липні та серпні на території Білгородської області.

Будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Кремль готується вести війну на території Росії.

Читайте також: Баланс та креатив. Як Україна переносить війну на територію Росії

Сергій Бережний
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