Росія будує укріплення на своїй території у прикордонних областях – супутникові фото
Війська РФ в останні місяці вели активне будівництво укріплень у Курській, Брянській та Білгородській областях, що межують з Україною. Це випливає з даних орбітальної фотозйомки.
Експерт у галузі оборонних досліджень Брейді Ефрик опублікував порівняльний аналіз супутникових фото та відзначив появу останнім часом нових фортифікаційних споруд на територіях Росії в безпосередній близькості від кордону з Україною.
У Курській області з травня до початку серпня було викопано нові окопи.
In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
На Брянщині з початку червня до середини серпня біля населених з'явилися протитанкові загородження. Нові фортифікаційні споруди з'явилися у липні та серпні на території Білгородської області.
In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
Будівництво таких укріплень може бути свідченням того, що Кремль готується вести війну на території Росії.
- 1 червня 2023 року опозиційний російському диктатору Путіну Російський добровольчий корпус заявив про перетин російського кордону та наступ у напрямку Шебекіно у Білгородській області.
- 6 червня Легіон Свобода Росії опублікував відео, як стверджується, із в'їздом на танках разом із РДК до Нової Таволжанки.
- 28 вересня в Легіоні "Свобода Росії", який складається з громадян РФ, які борються проти режиму диктатора Володимира Путіна, заявили, що ведуть бої в Білгородській області.
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