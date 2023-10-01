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Россия строит укрепления на своей территории в приграничных областях – спутниковые фото

Цей матеріал також доступний українською
01.10.2023, 23:24
Россия строит укрепления на своей территории в приграничных областях – спутниковые фото - Фото
Иллюстративное изображение (скриншот из видео)

Войска РФ в последние месяцы вели активное строительство укреплений в граничащих с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. Это следует из данных орбитальной фотосъемки.

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Эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик опубликовал сравнительный анализ спутниковых фото и отметил появление в последнее время новых фортификационных сооружения на территориях России в непосредственной близости от границы с Украиной.

В Курской области с мая до начала августа были вырыты новые окопы. 

В Брянской области с начала июня до середины августа возле населенных появились противотанковые заграждения. Новые фортификационные сооружения появились в июле и августе на территории Белгородской области. 

Строительство таких укреплений может быть свидетельством того, что Кремль готовится вести войну на территории самой России. 

Читайте также: Баланс и креатив. Как Украина переносит войну на территорию России

Сергей Бережной
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войнаспутниковые снимкиукрепления
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