Войска РФ в последние месяцы вели активное строительство укреплений в граничащих с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. Это следует из данных орбитальной фотосъемки.

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Эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик опубликовал сравнительный анализ спутниковых фото и отметил появление в последнее время новых фортификационных сооружения на территориях России в непосредственной близости от границы с Украиной.

В Курской области с мая до начала августа были вырыты новые окопы.

In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2 — Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023

В Брянской области с начала июня до середины августа возле населенных появились противотанковые заграждения. Новые фортификационные сооружения появились в июле и августе на территории Белгородской области.

In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL — Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023

Строительство таких укреплений может быть свидетельством того, что Кремль готовится вести войну на территории самой России.

1 июня 2023 года оппозиционный российскому диктатору Путину Русский добровольческий корпус заявил о пересечении российской границы и наступлении в направлении Шебекино в Белгородской области.

6 июня Легион Свобода России опубликовал видео, как утверждается, с въездом на танках вместе с РДК в Новую Таволжанку.

28 сентября в Легионе Свобода России, который состоит из граждан РФ, борющихся против режима диктатора Владимира Путина, заявили, что ведут бои в Белгородской области.

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