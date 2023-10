Россия строит укрепления на своей территории в приграничных областях – спутниковые фото

Войска РФ в последние месяцы вели активное строительство укреплений в граничащих с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. Это следует из данных орбитальной фотосъемки.

Эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик опубликовал сравнительный анализ спутниковых фото и отметил появление в последнее время новых фортификационных сооружения на территориях России в непосредственной близости от границы с Украиной.

В Курской области с мая до начала августа были вырыты новые окопы.

In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2