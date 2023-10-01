Россия строит укрепления на своей территории в приграничных областях – спутниковые фото
Войска РФ в последние месяцы вели активное строительство укреплений в граничащих с Украиной Курской, Брянской и Белгородской областях. Это следует из данных орбитальной фотосъемки.
Эксперт в области оборонных исследований Брейди Эфрик опубликовал сравнительный анализ спутниковых фото и отметил появление в последнее время новых фортификационных сооружения на территориях России в непосредственной близости от границы с Украиной.
В Курской области с мая до начала августа были вырыты новые окопы.
In Kursk oblast, new trenches were constructed over the summer along the border with Ukraine. (2/5) pic.twitter.com/hWXEMlJBm2— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
В Брянской области с начала июня до середины августа возле населенных появились противотанковые заграждения. Новые фортификационные сооружения появились в июле и августе на территории Белгородской области.
In Belgorod oblast, satellite imagery shows new fortifications were also built along the border with Ukraine in recent months. (4/5) pic.twitter.com/gB5OgZSpsL— Brady Africk (@bradyafr) October 1, 2023
Строительство таких укреплений может быть свидетельством того, что Кремль готовится вести войну на территории самой России.
- 1 июня 2023 года оппозиционный российскому диктатору Путину Русский добровольческий корпус заявил о пересечении российской границы и наступлении в направлении Шебекино в Белгородской области.
- 6 июня Легион Свобода России опубликовал видео, как утверждается, с въездом на танках вместе с РДК в Новую Таволжанку.
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