Легион Свобода России заявил о "работе" в Белгородской области. Идет бой

В Легионе Свобода России, который состоит из граждан РФ, борющихся против режима диктатора Владимира Путина, заявили о боях в Белгородской области. Об этом сообщили на канале соединения.

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В сообщении сказано, что группы Легиона "работают" на территории Белгородской области.

"Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", — заявили в ЛСР.

Ранее пропагандистские ресурсы РФ заявили о якобы боях с украинской диверсионной группой на государственной границе.

По словам источника LIGA.net в разведке, деятельность Легиона Свобода России курирует украинская военная разведка.

29 августа произошли взрывы в Пскове, ночью они также раздавались в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Липецкой, Орловской и Калужской областях, в Рязани и других местах.

Впоследствии появились первые спутниковые снимки аэродрома под Псковом, на них видны повреждения по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.

В Российском добровольческом корпусе заявили, что успешная атака по военному аэродрому оккупантов в Курской области РФ осуществлялась ими и СБУ.

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