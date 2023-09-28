UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Легион Свобода России заявил о "работе" в Белгородской области. Идет бой

Цей матеріал також доступний українською
28.09.2023, 15:23
Легион Свобода России заявил о
Бойцы Легиона Свобода России (Фото: скриншот с видео)

В Легионе Свобода России, который состоит из граждан РФ, борющихся против режима диктатора Владимира Путина, заявили о боях в Белгородской области. Об этом сообщили на канале соединения.

В сообщении сказано, что группы Легиона "работают" на территории Белгородской области. 

"Среди легионеров раненых и погибших нет, работаем по плану. Сказки про минные поля оставьте Конашенкову. Продолжаем зачистку нашего дома от путинской скверны. Идет бой, все детали после", — заявили в ЛСР.

Ранее пропагандистские ресурсы РФ заявили о якобы боях с украинской диверсионной группой на государственной границе. 

По словам источника LIGA.net в разведке, деятельность Легиона Свобода России курирует украинская военная разведка.

  • 29 августа произошли взрывы в Пскове, ночью они также раздавались в Туле, Брянске, звуки "работы ПВО" слышали в Московской, Липецкой, Орловской и Калужской областях, в Рязани и других местах.
  • Впоследствии появились первые спутниковые снимки аэродрома под Псковом, на них видны повреждения по меньшей мере двух военных транспортных самолетов Ил-76.
  • В Российском добровольческом корпусе заявили, что успешная атака по военному аэродрому оккупантов в Курской области РФ осуществлялась ими и СБУ.

Читайте также: Представителя ГУР спросили о деятельности РДК в России. Сказал, что "еще услышим"

Дмитрий Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
РоссиявойнаБелгородская областьлегион свобода россии
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 