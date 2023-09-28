Легіон Свобода Росії заявив про "роботу" у Бєлгородській області. Триває бій

У Легіоні Свобода Росії, який складається з громадян РФ, які борються проти режиму диктатора Володимира Путіна, заявили про бої в Бєлгородській області. Про це повідомили на каналі з'єднання.

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У повідомленні йдеться, що групи Легіону "працюють" на території Бєлгородської області.

"Серед легіонерів поранених і загиблих немає, працюємо за планом. Казки про мінні поля залиште Конашенкову. Продовжуємо зачистку нашого дому від путінської скверни. Іде бій, усі деталі після", — заявили в ЛСР.

Раніше пропагандистські ресурси РФ заявили про нібито бої з українською диверсійною групою на державному кордоні.

За словами джерела LIGA.net у розвідці, діяльність Легіону Свобода Росії курує українська військова розвідка.

29 серпня відбулися вибухи у Пскові, вночі вони також лунали в Тулі, Брянську, звуки "роботи ППО" чули у Московській, Липецькій, Орловській та Калузькій областях, у Рязані та інших місцях.

Згодом з'явилися перші супутникові знімки аеродрому під Псковом, на них видно пошкодження щонайменше двох військових транспортних літаків Іл-76.

У Російському добровольчому корпусі заявили, що успішна атака по військовому летовищу окупантів у Курській області РФ здійснювалася ними і СБУ.

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