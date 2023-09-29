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У російських окупаційних адміністраціях недокомплект, подекуди до 60% – ССО

Этот материал также доступен на русском
29.09.2023, 23:59
У російських окупаційних адміністраціях недокомплект, подекуди до 60% – ССО - Фото
Російський окупант (Фото: ресурс загарбників)

Російські загарбники все ще не можуть укомплектувати свої незаконні адміністрації на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє Центр національного спротиву, створений Силами спецоперацій.

"Згідно з прагненнями Москви, кількість гастролерів з РФ в окупаційних адміністраціях має суттєво знизитись, та з цим проблеми. Так, на тимчасово окупованих територіях є районні окупаційні адміністрації, де недоукомплектування складає 60%", – пише відомство.

Задля подолання дефіциту загарбники обіцяють місцевим жителям соціальний пакет, підвищену зарплату та знижують вимоги, але все одно не можуть укомплектувати штат в окупаційних адміністраціях, пише ЦНС.

Більшість місцевих жителів розуміють, що робота на росіян матиме наслідки та не симпатизують окупаційній владі, йдеться у повідомленні.

Відомство закликало не співпрацювати з ворогом.

  • 25 вересня ЦНС повідомив, що загарбники формують систему військового обліку призовників та військовозобов’язаних для незаконної мобілізації на тимчасово окупованому півдні.
  • На початку вересня відомство заявляло, що створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи взяття на так званий військовий облік місцевих мешканців.
  • У липні ЦНС повідомляв, що арешти силовиками терористів Ігоря Гіркіна та Павла Губарєва вплинули на загальні настрої колаборантів та російських загарбників в окупаційних адміністраціях.

Читайте також: Росіяни розміщують військових у школах, що працюють, в окупації, щоб прикриватись дітьми – ССО

Артем Джеріпа
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