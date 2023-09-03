Загарбники активізують незаконну мобілізацію в окупації, використають псевдовибори – ССО

Створені окупантами у тимчасово окупованій Луганській області "військкомати" отримали вказівку пришвидшити заходи постановки на так званий військовий облік місцевих мешканців. Ймовірно, загарбники хочуть збільшити й прискорити темпи незаконної мобілізації та використають для цього псевдовибори на окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву.

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Зокрема, під час організованих РФ псевдовиборів планують уточнити списки осіб, що можуть потрапити під незаконну мобілізацію, пише відомство.

Саме з цією метою окупаційні адміністрації дозволили реєструватись на "виборчих дільницях" за допомогою будь-якого документа, що посвідчує особу, зокрема, українські паспорти та посвідчення водія, зауважує ЦНС.

У відомстві закликали оминати створені окупантами "виборчі дільниці" та за можливості залишити своє помешкання на період "осіннього загострення у ворога".

31 липня представник ГУР заявив, що з початку 2022 року Росія на окупованих територіях України примусово мобілізувала до своєї армії від 55 000 до 60 000 чоловіків.

16 серпня ЦНС повідомив, що у тимчасово окупованій Горлівці, захопленій Росією у 2014 році, загинули понад 20 000 незаконно мобілізованих жителів.

25 серпня ЦНС заявив, що окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як "живий щит".

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