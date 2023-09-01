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Кремль вирішив вивезти більшість вагнерівців до Африки – Центр спротиву

Этот материал также доступен на русском
01.09.2023, 07:40
Кремль вирішив вивезти більшість вагнерівців до Африки – Центр спротиву - Фото
Бойовики групи Вагнера (Фото: СБУ)

Політичне керівництво РФ вирішило вивезти більшу частину найманців терористичної групи Вагнера в Африку до середини вересня. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За цим задумом, вагнерівці залишать Білорусь та виїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, Центральноафриканської Республіки та Мозамбіку, пише відомство.

"У всіх цих країнах Кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси та підтримує або хунту, або заколотників", – пояснює Центр спротиву.

Менша частина бойовиків залишиться інструктувати спецпідрозділи білоруського МВС для протидії можливому заколоту проти диктатора Олександра Лукашенка або підпише контракт з російським Міноборони та вирушить на війну проти України, пише ЦНС.

Наприкінці липня у Нігері відбувся переворот, владу захопила війскова хунта. На LIGA.net виходив великий текст про це та впливи Росії в Африці.

  • 23 серпня 2023 року Пригожин та його поплічники нібито загинули під час падіння літака в Росії.
  • РосЗМІ "Важные истории" заявляє, що вагнерівці більше не мають можливості воювати в Україні, також у Сирії та країнах Африки найманців Пригожина замінюють структури Міноборони РФ та Росгвардії.

Читайте також: Пригожин в Африці. РФ продовжує активність, ватажок Вагнера не повністю автономний – ГУР

Артем Джеріпа
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