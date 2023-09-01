Кремль решил вывезти большинство вагнеровцев в Африку – Центр сопротивления

Политическое руководство РФ решило вывезти большую часть наемников террористической группы Вагнера в Африку к середине сентября. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

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По этому замыслу, вагнеровцы покинут Беларусь и уедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, Центральноафриканскую Республику и Мозамбик, пишет ведомство.

"Во всех этих странах Кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы и поддерживает либо хунту, либо мятежников", – объясняет Центр сопротивления.

Меньшая часть боевиков останется инструктировать спецподразделения беларуского МВД для противодействия возможному мятежу против диктатора Александра Лукашенко или подпишет контракт с российским Минобороны и отправится на войну против Украины, пишет ЦНС.

В конце июля в Нигере произошел переворот, власть захватила военная хунта. На LIGA.net выходил обширный текст об этом и влиянии России в Африке.

23 июня главарь террористической группы Вагнера Евгений Пригожин объявил о "походе" на Москву, в конце концов он договорился с властями РФ и отвел войска.

23 августа 2023 года Пригожин и его приспешники якобы погибли во время падения самолета в России.

РосСМИ Важные истории заявляют, что вагнеровцы больше не имеют возможности воевать в Украине, также в Сирии и странах Африки наемников Пригожина заменяют структуры Минобороны РФ и Росгвардии.

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