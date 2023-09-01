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Кремль решил вывезти большинство вагнеровцев в Африку – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
01.09.2023, 07:40
Кремль решил вывезти большинство вагнеровцев в Африку – Центр сопротивления - Фото
Боевики группы Вагнера (Фото: СБУ)

Политическое руководство РФ решило вывезти большую часть наемников террористической группы Вагнера в Африку к середине сентября. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

По этому замыслу, вагнеровцы покинут Беларусь и уедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, Центральноафриканскую Республику и Мозамбик, пишет ведомство.

"Во всех этих странах Кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы и поддерживает либо хунту, либо мятежников", – объясняет Центр сопротивления.

Меньшая часть боевиков останется инструктировать спецподразделения беларуского МВД для противодействия возможному мятежу против диктатора Александра Лукашенко или подпишет контракт с российским Минобороны и отправится на войну против Украины, пишет ЦНС.

В конце июля в Нигере произошел переворот, власть захватила военная хунта. На LIGA.net выходил обширный текст об этом и влиянии России в Африке.

Читайте также: Пригожин в Африке. РФ продолжает активность, главарь Вагнера не полностью автономен – ГУР

Артём Джерипа
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