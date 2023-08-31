Террористов Вагнера "не пускают" на войну против Украины и вытесняют из Африки – СМИ

Российская террористическая группировка Вагнера больше не имеет возможности воевать в Украине, а в Сирии и станах Африки наемников Пригожина заменяют структуры минобороны РФ и Росгвардии. Об этом говорится в публикации российского издания "Важные истории".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным авторов издания, в информационных сетях группировки распространяется аудиообращение одного из неустановленных главарей вагнеровцев (издание утверждает, что его источники подтвердили, что это один из командиров наемников), в котором он жалуется, что воевать в Украине наемников Пригожина теперь "не пускают", а в Африке и на Ближнем Востоке их контракты пытаются перехватить министерство обороны РФ и Росгвардия.

В аудиосообщении говорится, что после ликвидации Евгения Пригожина у наемников появилась "жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже планируют и пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы".

Из-за этого, жалуется террорист, наемники сейчас еще могут рассчитывать получить задания, но "когда и в каких объемах – пока неизвестно", а пока советует террористам "либо ждать, либо искать другие варианты заработка".

"Если наша команда будет допущена к СВО (так российская госпропаганда называет войну РФ против Украины. – Ред), то активную деятельность по набору сотрудников мы возобновим", – говорит он.

Издание также утверждает, что власти страны-агрессора работают над тем, чтобы заменить в странах Африки террористов Пригожина на аналогичные структуры, которые контролирует и финансирует Кремль - в частности, так называемой ЧВК "Конвой" крымского гауляйтера Сергея Аксенова. Как выяснили журналисты, это "частное" формирование получило значительные средства, в том числе от российского банка ВТБ.

Читайте также: Пригожин в Африке. РФ продолжает активность, главарь Вагнера не полностью автономен – ГУР

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.