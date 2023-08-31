UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Террористов Вагнера "не пускают" на войну против Украины и вытесняют из Африки – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
31.08.2023, 07:55
Террористов Вагнера
Шеврон группировки Вагнера (Фото - скриншот с видео)

Российская террористическая группировка Вагнера больше не имеет возможности воевать в Украине, а в Сирии и станах Африки наемников Пригожина заменяют  структуры минобороны РФ и Росгвардии. Об этом говорится в публикации российского издания "Важные истории".

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным авторов издания, в информационных сетях группировки распространяется аудиообращение одного из неустановленных главарей вагнеровцев (издание утверждает, что его источники подтвердили, что это один из командиров наемников), в котором он жалуется, что воевать в Украине наемников Пригожина теперь "не пускают", а в Африке и на Ближнем Востоке их контракты пытаются перехватить министерство обороны РФ и Росгвардия. 

В аудиосообщении говорится, что после ликвидации Евгения Пригожина у наемников появилась "жесткая конкуренция в лице Минобороны и Росгвардии, которые тоже планируют и пытаются войти туда с аналогичной деятельностью, которую вели мы".

Из-за этого, жалуется террорист, наемники сейчас еще могут рассчитывать получить задания, но "когда и в каких объемах – пока неизвестно", а пока советует террористам "либо ждать, либо искать другие варианты заработка".

"Если наша команда будет допущена к СВО (так российская госпропаганда называет войну РФ против Украины. – Ред), то активную деятельность по набору сотрудников мы возобновим", – говорит он.

Издание также утверждает, что власти страны-агрессора работают над тем, чтобы заменить в странах Африки террористов Пригожина на аналогичные структуры, которые контролирует и финансирует Кремль - в частности, так называемой ЧВК "Конвой" крымского гауляйтера Сергея Аксенова. Как выяснили журналисты, это "частное" формирование получило значительные средства, в том числе от российского банка ВТБ.

Читайте также: Пригожин в Африке. РФ продолжает активность, главарь Вагнера не полностью автономен – ГУР

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
группа вагнераафрикатеррористынаемникиевгений пригожин
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 