Россия официально провозгласила Пригожина мертвым

Следственный комитет России в воскресенье, 27 августа, официально объявил, что владелец группы Вагнера Евгений Пригожин – мертв. Об этом говорится в комментарии пресс-службы этого ведомства.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"В рамках расследования крушения самолета в Тверской области завершено проведение молекулярно-генетических экспертиз. По их результатам личности всех 10 погибших установлены, они соответствуют списку, заявленному в полетном письме", – заявил Следственный комитет.



Этот перечень ранее публиковало Федеральное агентство воздушного транспорта России. В нем был Пригожин, три члена экипажа и еще шесть человек, включая командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина, позывной которого стал названием для всей компании.

Самолет, в котором якобы был Пригожин, разбился 23 августа 2023 года.

За два месяца до этого, 23 июня, Пригожин объявил о "походе" на Москву, который закончился тем, что он договорился с властями РФ и повернул войска назад.

30 июня начальник ГУР Кирилл Буданов заявил, что ФСБ получила задачу убить Пригожина, но на это ей понадобится время.

Британское издание Inews со ссылкой на собственные источники в разведке написало, что к гибели Пригожина может быть причастен генерал Андрей Аверьянов из главного управления Генштаба РФ (ГРУ) — он ответственен за отравление бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля в 2018 году.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что убийство Пригожина – начало процесса транзита власти в России.

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.