Данилов: Убийство Пригожина — это удар по самому Путину. В России начался транзит власти

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что убийство главаря террористов Вагнера Евгения Пригожина — это начало процесса транзита власти в России. Об этом он сообщил в интервью Радио Свобода.

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По его словам, "бунт" Пригожина в июне не мог происходить без поддержки силовых структур РФ.

"Пригожин не был сумасшедшим, чтобы он сам решил устроить этот марш. Те люди, которые давали ему указания двигаться на Москву, они остановили его. Более того, все происходящее будет еще иметь последствия. Это не окончание всех этих вещей, которые будут происходить в России", — сказал Данилов.

Он отметил, что в РФ, скорее всего, начался транзит власти, а диктатор Владимир Путин теряет управляемость страной.

"И я еще раз могу подчеркнуть, что фрагментация России началась и она уже идет. Когда Запад не хочет на это обращать внимание, не хочет к этому готовиться, это большая ошибка. И им нужно понять, что это произойдет независимо от их желания", — заявил секретарь СНБО.

Чиновник отверг мнение о том, что убийство Пригожина укрепит власть Путина.

"Это совсем не соответствует действительности. Ничего здесь такого нет. Более того, это удар по самому Путину. Если в России с гражданских аэродромов вылетают самолеты, с которыми что-то происходит в воздухе, имейте в виду, что в этой стране что-то происходит не так", — резюмировал он.

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