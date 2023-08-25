Данілов: Вбивство Пригожина — це удар по самому Путіну. У Росії розпочався транзит влади

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що вбивство ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина — початок процесу транзиту влади в Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.

Читайте нас в Telegram: тільки важливі та перевірені новини





"Пригожин не був божевільним, щоб він сам вирішив влаштувати цей марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони зупинили його. Більше того, все, що відбувається, ще матиме наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які відбуватимуться в Росії", — сказав Данілов.



Він зазначив, що в РФ, найімовірніше, розпочався транзит влади, а диктатор



"І я ще раз можу наголосити, що фрагментація Росії почалася і вона вже йде. Коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до цього готуватися, це велика помилка. І їм потрібно зрозуміти, що це станеться незалежно від їхнього бажання", — заявив секретар РНБО.



Чиновник відкинув думку про те, що вбивство Пригожина зміцнить владу Путіна.



"Це зовсім не відповідає дійсності. Нічого тут такого немає. Більше того, це удар по самому Путіну. Якщо в Росії з цивільних аеродромів вилітають літаки, з якими щось відбувається у повітрі, майте на увазі, що в цій країні щось відбувається не так", — резюмував він. За його словами, "бунт" Пригожина у червні не міг відбуватися без підтримки силових структур РФ."Пригожин не був божевільним, щоб він сам вирішив влаштувати цей марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони зупинили його. Більше того, все, що відбувається, ще матиме наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які відбуватимуться в Росії", — сказав Данілов.Він зазначив, що в РФ, найімовірніше, розпочався транзит влади, а диктатор Володимир Путін втрачає керованість країною."І я ще раз можу наголосити, що фрагментація Росії почалася і вона вже йде. Коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до цього готуватися, це велика помилка. І їм потрібно зрозуміти, що це станеться незалежно від їхнього бажання", — заявив секретар РНБО.Чиновник відкинув думку про те, що вбивство Пригожина зміцнить владу Путіна."Це зовсім не відповідає дійсності. Нічого тут такого немає. Більше того, це удар по самому Путіну. Якщо в Росії з цивільних аеродромів вилітають літаки, з якими щось відбувається у повітрі, майте на увазі, що в цій країні щось відбувається не так", — резюмував він.

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.