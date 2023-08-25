Данілов: Вбивство Пригожина — це удар по самому Путіну. У Росії розпочався транзит влади
25.08.2023, 08:36
Олексій Данілов (Фото: РНБО)
Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що вбивство ватажка терористів Вагнера Євгенія Пригожина — початок процесу транзиту влади в Росії. Про це він повідомив в інтерв'ю Радіо Свобода.
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За його словами, "бунт" Пригожина у червні не міг відбуватися без підтримки силових структур РФ.
"Пригожин не був божевільним, щоб він сам вирішив влаштувати цей марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони зупинили його. Більше того, все, що відбувається, ще матиме наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які відбуватимуться в Росії", — сказав Данілов.
Він зазначив, що в РФ, найімовірніше, розпочався транзит влади, а диктатор Володимир Путін втрачає керованість країною.
"І я ще раз можу наголосити, що фрагментація Росії почалася і вона вже йде. Коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до цього готуватися, це велика помилка. І їм потрібно зрозуміти, що це станеться незалежно від їхнього бажання", — заявив секретар РНБО.
Чиновник відкинув думку про те, що вбивство Пригожина зміцнить владу Путіна.
"Це зовсім не відповідає дійсності. Нічого тут такого немає. Більше того, це удар по самому Путіну. Якщо в Росії з цивільних аеродромів вилітають літаки, з якими щось відбувається у повітрі, майте на увазі, що в цій країні щось відбувається не так", — резюмував він.
"Пригожин не був божевільним, щоб він сам вирішив влаштувати цей марш. Ті люди, які давали йому вказівки рухатися на Москву, вони зупинили його. Більше того, все, що відбувається, ще матиме наслідки. Це не закінчення всіх цих речей, які відбуватимуться в Росії", — сказав Данілов.
Він зазначив, що в РФ, найімовірніше, розпочався транзит влади, а диктатор Володимир Путін втрачає керованість країною.
"І я ще раз можу наголосити, що фрагментація Росії почалася і вона вже йде. Коли Захід не хоче на це звертати увагу, не хоче до цього готуватися, це велика помилка. І їм потрібно зрозуміти, що це станеться незалежно від їхнього бажання", — заявив секретар РНБО.
Чиновник відкинув думку про те, що вбивство Пригожина зміцнить владу Путіна.
"Це зовсім не відповідає дійсності. Нічого тут такого немає. Більше того, це удар по самому Путіну. Якщо в Росії з цивільних аеродромів вилітають літаки, з якими щось відбувається у повітрі, майте на увазі, що в цій країні щось відбувається не так", — резюмував він.
- Увечері 23 червня 2023 року Пригожин заявив про "похід" на Москву. Наступного дня він домовився з владою РФ і відвів війська. Прессекретар Путіна заявив, що Пригожин поїхав до Білорусі.
- 30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але це – масштабна операція і знадобиться час.
- 23 серпня літак Пригожина зазнав катастрофи в Росії. Можливо, він був збитий російською ППО. Ватажок групи Вагнера і всі люди, які були в літаку, не вижили.
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