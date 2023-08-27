Росія офіційно оголосила Пригожина мертвим

Слідчий комітет Росії у неділю, 27 серпня, офіційно оголосив, що власник Групи Вагнера Євген Пригожин – мертвий. Про це йдеться в коментарі речниці цього відомства.

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"У рамках розслідування аварії літака у Тверській області завершено проведення молекулярно-генетичних експертиз. За їх результатами особи всіх 10 загиблих встановлені, вони відповідають списку, заявленому у польотному листі", – заявив Слідчий комітет.

Цей список раніше публікувало Федеральне агентство повітряного транспорту Росії. У ньому був Пригожин, три члени екіпажу та ще шестеро осіб, включно з командиром ПВК "Вагнер" Дмитром Уткіним, позивний якого став назвою для всієї компанії.

Літак, в якому нібито перебував Пригожин, розбився 23 серпня 2023 року.

За два місяці до цього, 23 червня, Пригожин оголосив про "похід" на Москву, який закінчився тим, що він домовився з владою РФ та повернув війська назад.

30 червня начальник ГУР Кирило Буданов заявив, що ФСБ отримала завдання вбити Пригожина, але на це їй знадобиться час.

Британське видання Inews з посиланням на власні джерела у розвідці написало, що до загибелі Пригожина може бути причетний генерал Андрій Авер'янов із головного управління Генштабу РФ (ГРУ) — він відповідальний за отруєння колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля у 2018 році.

Секретар Ради нацбезпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що вбивство Пригожина — початок процесу транзиту влади в Росії.

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