Терористів Вагнера "не пускають" на війну проти України та витісняють з Африки – ЗМІ
Російське терористичне угруповання Вагнера більше не має можливості воювати в Україні, також у Сирії та станах Африки найманців Пригожина замінюють структури міноборони РФ та Росгвардії. Про це йдеться у публікації російського видання "Важливі історії".
За даними авторів видання, в інформаційних мережах угруповання поширюється аудіозвернення одного з невстановлених ватажків вагнерівців (видання стверджує, що його джерела підтвердили, що це один із командирів найманців), у якому він скаржиться, що воювати в Україні найманців Пригожина тепер "не пускають", а в Африці та на Близькому Сході їхні контракти намагаються перехопити міністерство оборони РФ та Росгвардія.
В аудіоповідомленні йдеться, що після ліквідації Євгена Пригожина у найманців з'явилася "жорстка конкуренція в особі Міноборони та Росгвардії, які теж планують і намагаються увійти туди з аналогічною діяльністю, яку ми вели".
Через це, скаржиться терорист, найманці зараз ще можуть розраховувати отримати завдання, але "коли і в яких обсягах – поки що невідомо", а поки що радить терористам "чи чекати, чи шукати інші варіанти заробітку".
"Якщо наша команда буде допущена до СВО (так російська держпропаганда називає війну РФ проти України. – Ред), то активну діяльність із набору співробітників ми відновимо", – каже він.
Видання також стверджує, що влада країни-агресора працює над тим, щоб замінити в країнах Африки терористів Пригожина на аналогічні структури, які контролює та фінансує Кремль, – зокрема, так званою ПВК "Конвой" кримського гауляйтера Сергія Аксьонова. Як з'ясували журналісти, це "приватне" формування отримало значні кошти, зокрема від російського банку ВТБ.
- 23 серпня 2023 року ватажок угруповання Вагнера Євген Пригожин та його підручні нібито загинули під час падіння літака в Росії.
- За два місяці до цього, 23 червня, Пригожин оголосив про "похід" на Москву, який закінчився тим, що він домовився з владою РФ і повернув війська назад.
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