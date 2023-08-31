Терористів Вагнера "не пускають" на війну проти України та витісняють з Африки – ЗМІ

Російське терористичне угруповання Вагнера більше не має можливості воювати в Україні, також у Сирії та станах Африки найманців Пригожина замінюють структури міноборони РФ та Росгвардії. Про це йдеться у публікації російського видання "Важливі історії".

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За даними авторів видання, в інформаційних мережах угруповання поширюється аудіозвернення одного з невстановлених ватажків вагнерівців (видання стверджує, що його джерела підтвердили, що це один із командирів найманців), у якому він скаржиться, що воювати в Україні найманців Пригожина тепер "не пускають", а в Африці та на Близькому Сході їхні контракти намагаються перехопити міністерство оборони РФ та Росгвардія.

В аудіоповідомленні йдеться, що після ліквідації Євгена Пригожина у найманців з'явилася "жорстка конкуренція в особі Міноборони та Росгвардії, які теж планують і намагаються увійти туди з аналогічною діяльністю, яку ми вели".

Через це, скаржиться терорист, найманці зараз ще можуть розраховувати отримати завдання, але "коли і в яких обсягах – поки що невідомо", а поки що радить терористам "чи чекати, чи шукати інші варіанти заробітку".

"Якщо наша команда буде допущена до СВО (так російська держпропаганда називає війну РФ проти України. – Ред), то активну діяльність із набору співробітників ми відновимо", – каже він.

Видання також стверджує, що влада країни-агресора працює над тим, щоб замінити в країнах Африки терористів Пригожина на аналогічні структури, які контролює та фінансує Кремль, – зокрема, так званою ПВК "Конвой" кримського гауляйтера Сергія Аксьонова. Як з'ясували журналісти, це "приватне" формування отримало значні кошти, зокрема від російського банку ВТБ.

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