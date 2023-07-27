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Военные в Нигере захватили президента и заявили, что свергли правительство – СМИ

Цей матеріал також доступний українською
27.07.2023, 06:31
Военные в Нигере захватили президента и заявили, что свергли правительство – СМИ - Фото
Скриншот из видеообращения военных

Охрана президента Нигера заблокировала президентский дворец, где удерживает внутри демократически избранного главу государства Мохамеда Базума. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в Службе безопасности страны и AFP, ссылаясь на собеседника в окружении президента.

Журналисты пишут, что военные блокировали автомобилями подъезды во дворец и несколько министерств. Находящиеся внутри дворца сотрудники офиса президента не могут попасть в свои кабинеты.

Вечером 26 июля Reuters отмечало, что солдаты взяли под контроль все дороги, ведущие к национальному каналу, а позже военные объявили по телевидению, что якобы свергли Базума "из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране и плохого управления".

Они заявили, что все учреждения приостановили свою работу, а ситуацию контролируют силы безопасности.

"Это является следствием продолжающегося ухудшения ситуации с безопасностью, плохого экономического и социального управления", – говорилось в видеообращении военных.

Солдаты предостерегли от любого иностранного вмешательства, добавив, что они будут уважать жизнь и здоровье Базума.

В тот же день президент опубликовал сообщение в Twitter, в котором заявил, что президентская гвардия "напрасно начала антиреспубликанское движение, надеясь на вовлечение в это других сил безопасности", однако позже оно было удалено, акцентируют журналисты.

В сообщении также говорилось, что глава государства и его семья чувствуют себя хорошо, но армия и национальная гвардия Нигера "готовы атаковать", если участники акции не отступят.

Официальный представитель Евросоюза также сообщил позже в среду, что переговоры ведутся и лидеры ЕС дважды разговаривали с президентом Базумом.

СПРАВКА. Комиссии Африканского Союза и Экономического сообщества западноафриканских государств охарактеризовали эти события как попытку свергнуть Базума, избранного президентом два года назад в результате первой мирной демократической передачи власти в стране после обретения ею независимости от Франции в 1960 году.

Президент Базум последовательно выступал за демократические принципы, прогрессивное отношение к правам женщин и образованию, а также добивался помощи стран Запада в борьбе с террористами на территории континента. Кроме того, Базум был одним из немногих африканских лидеров, отказавшихся участвовать в саммите Россия – Африка, начавшемся в Петербурге на этой неделе.

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Милана Головань
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африкапереворотнигермохамед базум
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