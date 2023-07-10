Лидеры Африки ждут от Путина определенных шагов к миру и понимают позицию Украины – FT

Африканские лидеры ждут от российского диктатора Владимира Путина демонстрации его "стремления к миру". При этом они понимают требование Украины, что Россия должна покинуть оккупированные территории, чтобы мирные переговоры стали возможны. Об этом сообщает Financial Times.

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По словам президента Сенегала Маки Салла, африканские лидеры сказали Путину "продемонстрировать свое желание двигаться вперед к миру" до начала саммита Россия-Африка, который состоится в конце июля в Санкт-Петербурге.

По словам Салла, это требование было озвучено Путину во время миротворческой миссии шести стран в Киев и Москву в июне.

"Перед следующим саммитом Россия-Африка Путин должен предпринять какие-то действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед к миру, хотя бы гуманитарным путем", – сказал президент Сенегала.

По его словам, дальнейшие обмены военнопленными и возвращение в Украину похищенных детей "могут стать очень хорошим сигналом".

Салл отметил, что африканские лидеры хотят использовать саммит, чтобы увидеть, насколько можно продвинуться вперед в переговорах, которые они пытаются организовать между Россией и Украиной.

На вопрос, проявлял ли Путин какое-либо стремление к миру, Салл ответил: "Во время этого саммита, возможно, мы сможем провести еще одну встречу и добиться определенного прогресса. Это то, на что мы надеемся".

Президент Сенегала подчеркнул, что Африка сталкивается с последствиями войны России против Украины.

"У нас большие проблемы с продовольственной безопасностью и сельским хозяйством. Мы покупаем удобрения в России, и сегодня в условиях санкций есть сложности с оплатой этих товаров", – сказал Салл.

Он пояснил, из-за этого африканские лидеры ведут переговоры с Украиной и Россией.

"Мы говорим с обеими сторонами. Мы знаем, что это очень сложно, но мы думаем, что это было положительно воспринято. Украина заявила, что Россия должна покинуть ее оккупированную территорию, прежде чем они смогут вести переговоры, и мы это понимаем", – сказал он.

16 июня 2023 года в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

Рамафоса привез Зеленскому 10 мирных идей Африки по войне в Украине и услышал ответную позицию украинского президента.

Путин заявил делегации из Африки, что ведет войну по уставу ООН.

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