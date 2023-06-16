Лидер ЮАР привез Зеленскому 10 мирных идей Африки по войне в Украине

Лидер Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским назвал 10 составляющих видения стран Африки завершения войны России против Украины.

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По словам Рамафосы, "основной составляющей является то, что эта война должна быть урегулирована, должен быть мир через переговоры дипломатическим путем".

Следующей составляющей, продолжил он, есть необходимость деэскалации конфликта. Глава ЮАР также отметил российские ракетные удары по Киеву, свидетелем которых он сегодня был.

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира. Поэтому мы говорим о необходимости деэскалации с обеих сторон, чтобы мир нашел способ прийти и урегулировать ситуацию", – заявил Рамафоса.

Третью составляющую глава ЮАР почему-то пропустил, однако изначально отметил, что пунктов 10.

Четвертой составляющей он назвал необходимость уважать суверенность государств и народов в соответствии с уставом ООН.

Пятой составляющей, по его словам, является необходимость гарантий безопасности для всех стран.

Шестая составляющая заключается в том, что Украина и Россия должны обеспечить экспорт зерновых и удобрений.

"Одной из причин приезда сюда стало то, что Африка также испытывает негативные последствия этой войны. Наши цены на зерно выросли, у нас тоже недостаток удобрений, и цены на них повысились", – аргументировал он.

Седьмая составляющая – гуманитарная поддержка тех, кто стал жертвами войны, кто страдает. Рамафоса подчеркнул, что ЮАР поддерживает эту гуманитарную помощь.

Восьмым компонентом является обязательный обмен пленными, включая возвращение детей.

Девятым – послевоенное восстановление и помощь пострадавшим в результате войны.

"В ходе наших дискуссий президент Зеленский сказал, что мы должны идти дальше, лучше взаимодействовать со странами Африки". Это Рамафоса считает финальной составляющей мирных идей Африки.

Сегодня в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).

В это время россияне в очередной раз атаковали столицу ракетами: ПВО сбило все. Делегация из Африки скрывалась в укрытии.

Винсент Магвенья, являющийся помощником президента ЮАР Сирила Рамафосы, в Twitter пишет, что не слышал звуков взрывов во время российской ракетной атаки на Киев 16 июня.

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