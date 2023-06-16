Спикер президента ЮАР заявил, что не слышал взрывов в Киеве. Его босс с ним не согласен

Винсент Магвенья, являющийся помощником президента ЮАР Сирила Рамафосы, в Twitter пишет, что не слышал звуков взрывов во время российской ракетной атаки на Киев 16 июня. Сам Рамафоса во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским не согласился и заявил, что обстрел был.

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"Мы не слышали никаких взрывов. Зато мы видели людей, которые не спеша продолжали свой день. Из того, что мы пережили до этого, все кажется нормальным", – написал Магвенья.

В комментарии журналисту местного ресурса News24 Магвенья заявил, что он и его коллеги якобы не слышали взрывов, и заявил, что украинские власти "нагнетают обстановку".

"Мы приехали, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео с гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то умышленная дезинформация", – заявил Магвеня.

По его мнению, если бы угроза действительно существовала, люди не смогли бы так легко выйти из хранилищ и уйти по своим привычным делам.

Утром 16 июня делегация из Южной Африки отправилась в Киев, чтобы встретиться с президентом Владимиром Зеленским , а вечером лидеры стран Африки отправятся в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным .

ДОПОЛНЕНО в 20:30 . Рамафоса во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским заявил, что российские ракетные удары России, свидетелями которых он стал сегодня, "не очень хорошо работают для установления мира".

"Сегодня во время нашего визита мы слышали ракетные удары. Такая деятельность не очень хорошо работает для установления мира, поэтому мы говорим о необходимости деэскалации по обе стороны с тем, чтобы мир смог прийти и проблема была урегулирована", – сказал он.

24 апреля 2023 г. глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, которая не предусматривает замораживания ситуации на фронте и территориальных уступок.

16 мая Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с Путиным и Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

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