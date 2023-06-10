Си Цзиньпин поддержал "мирную инициативу" стран Африки. Хотят переговоров Украины и России
Правитель Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна поддерживает "мирную инициативу" шести стран Африки. Об этом он сообщил во время разговора с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, передает пропагандистский канал CGTN, который контролирует Компартия КНР.
Си похвалил инициативу "мирной делегации" во главе с лидерами шести африканских стран, которые посетят Украину и Россию.
Глава КНР повторил привычную мантру Пекина о "последовательной позиции и содействии мирным переговорам".
"Китайская сторона надеется, что все миролюбивые и отстаивающие справедливость страны мира услышат свой рациональный голос в поддержку мирных переговоров", — сказал Си.
Рамафоса сказал, что ЮАР поддерживает "мирный план" Китая по войне РФ против Украины и выразил надежду на переговоры Украины и России.
Ранее на совместной пресс-конференции в Кейптауне с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.
По словам президента Южноафриканской республики, и Зеленский, и Путин согласились принять миссию.
Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.
Глава государства объяснил Си, почему Китай не должен давать оружие России: Это продлевает войну.
Зеленский в день разговора с Си назначил посла в Китае. Место было свободным с 2021 года.
- Он сказал Си Цзиньпину, что Украина освободит Крым и все земли, и напомнил о "едином Китае".
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