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Си Цзиньпин поддержал "мирную инициативу" стран Африки. Хотят переговоров Украины и России

Цей матеріал також доступний українською
10.06.2023, 10:34
Си Цзиньпин поддержал
Си Цзиньпин (Фото: EPA)

Правитель Китая Си Цзиньпин заявил, что его страна поддерживает "мирную инициативу" шести стран Африки. Об этом он сообщил во время разговора с президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой, передает пропагандистский канал CGTN, который контролирует Компартия КНР.

Си похвалил инициативу "мирной делегации" во главе с лидерами шести африканских стран, которые посетят Украину и Россию. 

Глава КНР повторил привычную мантру Пекина о "последовательной позиции и содействии мирным переговорам".

"Китайская сторона надеется, что все миролюбивые и отстаивающие справедливость страны мира услышат свой рациональный голос в поддержку мирных переговоров", — сказал Си.

Рамафоса сказал, что ЮАР поддерживает "мирный план" Китая по войне РФ против Украины и выразил надежду на переговоры Украины и России.

Украинское военно-политическое руководство неоднократно заявляло, что переговоров с Россией или прекращения огня не может быть без полного вывода российских оккупантов с территории Украины, а также военного поражения Москвы. 

Ранее на совместной пресс-конференции в Кейптауне с премьер-министром Сингапура Ли Сянь Луном Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с российским диктатором Владимиром Путиным и президентом Владимиром Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

По словам президента Южноафриканской республики, и Зеленский, и Путин согласились принять миссию.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции относительно войны России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа. Однако в то же время заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Недавно Киев и Пекин сообщили о переговорах Владимира Зеленского и Си Цзиньпина – украинский лидер заявил, что у них был "продолжительный" и "содержательный" разговор.

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Дмитрий Гриниченко
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Китайвойнапереговорыси цзиньпинюарСирил Рамафоса
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