Сі Цзіньпін підтримав "мирну ініціативу" країн Африки. Хочуть переговорів України та Росії
Правитель Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна підтримує "мирну ініціативу" шести країн Африки. Про це він повідомив під час розмови з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою, передає пропагандистський канал CGTN, який контролює Компартія КНР.
Сі похвалив ініціативу "мирної делегації" на чолі з лідерами шести африканських країн, які відвідають Україну та Росію.
Глава КНР повторив звичну мантру Пекіна про "послідовну позицію та сприяння мирним переговорам".
"Китайська сторона сподівається, що всі миролюбні країни світу, які відстоюють справедливість, почують свій раціональний голос на підтримку мирних переговорів", — сказав Сі.
Рамафоса сказав, що ПАР підтримує "мирний план" Китаю щодо війни РФ проти України та висловив сподівання на переговори України та Росії.
Раніше на спільній пресконференції в Кейптауні з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Луном Рамафоса сказав, що провів "окремі телефонні переговори" з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Володимиром Зеленським, у яких представив спільну ініціативу Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.
За словами президента Південноафриканської республіки, і Зеленський, і Путін погодилися прийняти місію.
Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.
- Глава держави пояснив Сі, чому Китай не повинен давати зброю Росії: Це продовжує війну.
- Зеленський у день розмови із Сі призначив посла у Китаї. Місце було вільним із 2021 року.
- Він сказав Сі Цзіньпіну, що Україна звільнить Крим і всі землі, та нагадав про "єдиний Китай".
Читайте також: Кулеба сказав посланцю Сі Цзіньпіна в Києві: Жодного заморожування конфлікту чи втрати територій
Коментарі