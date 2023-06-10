Сі Цзіньпін підтримав "мирну ініціативу" країн Африки. Хочуть переговорів України та Росії

Правитель Китаю Сі Цзіньпін заявив, що його країна підтримує "мирну ініціативу" шести країн Африки. Про це він повідомив під час розмови з президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою, передає пропагандистський канал CGTN, який контролює Компартія КНР.

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Сі похвалив ініціативу "мирної делегації" на чолі з лідерами шести африканських країн, які відвідають Україну та Росію.

Глава КНР повторив звичну мантру Пекіна про "послідовну позицію та сприяння мирним переговорам".

"Китайська сторона сподівається, що всі миролюбні країни світу, які відстоюють справедливість, почують свій раціональний голос на підтримку мирних переговорів", — сказав Сі.

Рамафоса сказав, що ПАР підтримує "мирний план" Китаю щодо війни РФ проти України та висловив сподівання на переговори України та Росії.

Українське військово-політичне керівництво неодноразово заявляло, що переговорів із Росією чи припинення вогню не може бути без повного виведення російських окупантів із території України, а також воєнної поразки Москви.

Раніше на спільній пресконференції в Кейптауні з прем'єр-міністром Сінгапуру Лі Сянь Луном Рамафоса сказав, що провів "окремі телефонні переговори" з російським диктатором Володимиром Путіним та президентом Володимиром Зеленським, у яких представив спільну ініціативу Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.

За словами президента Південноафриканської республіки, і Зеленський, і Путін погодилися прийняти місію.

ДОВІДКА. Китай заявляє про свою "нейтральну" позицію щодо війни Росії проти України, яку Пекін називає "українською кризою". КНР неодноразово повторювала кліше російської пропаганди про те, що РФ на війну "спровокували" НАТО та США, а також не засуджувала війну, яку Москва веде для знищення українського народу. Однак водночас заявляла про відданість принципу територіальної цілісності та непорушності встановлених кордонів. Китайські офіційні особи регулярно закликають до переговорів та кажуть, що вони "за мир у всьому світі".

Нещодавно Київ і Пекін повідомили про переговори Володимира Зеленського і Сі Цзіньпіна — український лідер заявив, що у них була "тривала" та "змістовна" розмова.

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