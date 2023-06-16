Делегация из Африки, с которой РФ хочет "дружить", пряталась от ее ракет в укрытии в Киеве

Съемочная группа Reuters видела, как прибывшие в Киев африканские лидеры зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться ее бомбоубежищем во время ракетной атаки России на украинскую столицу.

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Главы государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов) – начали свой визит с поездки в Бучу.

Они должны встретиться с президентом Владимиром Зеленским, а вечером лидеры стран Африки отправятся в Россию для встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Справка. Россия . Россия пытается заручиться поддержкой африканских государств, сохранявших нейтралитет относительно российского вторжения в Украину. РФ стремится обеспечить товарные концессии и убедить африканские государства голосовать в соответствии с интересами Кремля на международных площадках.

24 апреля 2023 года глава МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украина готова обсуждать любую мирную инициативу, которая не подразумевает замораживания ситуации на фронте и территориальных уступок.

16 мая Рамафоса сказал, что провел "отдельные телефонные переговоры" с Путиным и Зеленским, в которых представил совместную инициативу Замбии, Сенегала, Конго, Уганды, Египта и ЮАР.

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