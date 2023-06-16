Воздушные силы: ПВО Киева сбила шесть ракет Х-47 "Кинжал" и шесть "Калибров"

Противовоздушная оборона сбила шесть аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" и шесть крылатых ракет "Калибр" во время атаки россиян 16 июня. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

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Военные заявляют, что по предварительным данным, ПВО сбила шесть "Кинжалов", столько же "Калибров" и два беспилотника-разведчика.

Городская военная администрация Киева сообщила , что все цели были уничтожены в воздушном пространстве столицы.

Информации о жертвах или разрушениях нет.

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг. Ранее сообщалось, что компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы Patriot для Украины до конца 2024 года.

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