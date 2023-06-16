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Воздушные силы: ПВО Киева сбила шесть ракет Х-47 "Кинжал" и шесть "Калибров"

Цей матеріал також доступний українською
16.06.2023, 12:28
Воздушные силы: ПВО Киева сбила шесть ракет Х-47
Истребитель МиГ-31К и ракета "Кинжал" (Фото: EPA)

Противовоздушная оборона сбила шесть аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал" и шесть крылатых ракет "Калибр" во время атаки россиян 16 июня. Об этом сообщили в командовании Воздушных сил.

Военные заявляют, что по предварительным данным, ПВО сбила шесть "Кинжалов", столько же "Калибров" и два беспилотника-разведчика.
Городская военная администрация Киева сообщила, что все цели были уничтожены в воздушном пространстве столицы. 
Информации о жертвах или разрушениях нет. 
СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости – 20 км, а масса боевой части – 500 кг.
Ранее сообщалось, что компания Raytheon Technologies планирует произвести еще пять батарей системы Patriot для Украины до конца 2024 года.

Читайте также: "Овации, радость и мат". Оператор Patriot рассказал о сбитии первого Кинжала над Киевом 

Дмитрий Гриниченко
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Кинжалвойнакиевпворакетный ударкалибрХ-47
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