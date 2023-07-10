Лідери Африки чекають від Путіна певних кроків до миру та розуміють позицію України – FT

Африканські лідери чекають від російського диктатора Володимира Путіна на демонстрацію його "прагнення до миру". Водночас вони розуміють вимогу України, що Росія має залишити окуповані території, щоб мирні переговори стали можливими. Про це повідомляє Financial Times.

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За словами президента Сенегалу Макі Салла, африканські лідери сказали Путіну "продемонструвати своє бажання рухатися вперед до миру" до початку саміту Росія-Африка, який відбудеться наприкінці липня у Санкт-Петербурзі.

За словами Салла, ця вимога була озвучена Путіну під час миротворчої місії шести країн до Києва та Москви у червні.

"Перед наступним самітом Росія-Африка Путін має вжити якихось дій, щоб показати своє бажання рухатися вперед до миру, хоча б гуманітарним шляхом", – сказав президент Сенегалу.

За його словами, подальші обміни військовополоненими та повернення в Україну викрадених дітей "можуть стати дуже добрим сигналом".

Салл зазначив, що африканські лідери хочуть використати саміт, щоб побачити, наскільки можна просунутися вперед у переговорах, які вони намагаються організувати між Росією та Україною.

На запитання, чи проявляв Путін якесь прагнення до миру, Салл відповів: "Під час цього саміту, можливо, ми зможемо провести ще одну зустріч і досягти певного прогресу. Це те, на що ми сподіваємося".

Президент Сенегалу наголосив, що Африка стикається з наслідками війни Росії проти України.

"У нас великі проблеми з продовольчою безпекою та сільським господарством. Ми купуємо добрива у Росії, і сьогодні в умовах санкцій є складнощі з оплатою цих товарів", – сказав Салл.

Він пояснив, через це африканські лідери ведуть переговори з Україною та Росією.

"Ми говоримо з обома сторонами. Ми знаємо, що це дуже складно, але ми думаємо, що це було позитивно сприйнято. Україна заявила, що Росія має залишити її окуповану територію, перш ніж вони зможуть вести переговори, і ми це розуміємо", – сказав він.

16 червня 2023 року до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаїнде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

Рамафоса привіз Зеленському 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні та почув у відповідь позицію українського президента.

Путін заявив делегації з Африки, що веде війну за статутом ООН.

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