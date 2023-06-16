Лідер ПАР привіз до Зеленського 10 мирних ідей Африки по війні в Україні

Лідер Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським назвав 10 складових бачення країн Африки завершення війни Росії проти України.

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За словами Рамафоси, "основною складовою є те, що ця війна має бути врегульована, має бути мир через переговори дипломатичним шляхом".

Наступною складовою, продовжив він, є необхідність деескалації конфлікту. Глава ПАР також наголосив на російських ракетних ударах по Києву, свідком яких він сьогодні був.

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру. Тому ми говоримо про необхідність деескалації по обидва боки, щоб мир знайшов спосіб прийти та врегулювати ситуацію", – заявив Рамафоса.

Третю складову глава ПАР чомусь пропустив, проте на початку зазначив, що пунктів 10.

Четвертою складовою він назвав необхідність поважати суверенність держав і народів відповідно до статуту ООН.

П'ятою складовою, за його словами, є необхідність гарантій безпеки для всіх країн.

Шоста складова полягає в тому, що Україна та Росія повинні забезпечити експорт зернових і добрив.

"Однією з причин приїзду сюди стало те, що Африка також відчуває негативні наслідки цієї війни. Наші ціни на зерно зросли, у нас також нестача добрив, і ціни на них підвищилися", – аргументував він.

Сьома складова - гуманітарна підтримка тих, хто став жертвами війни, хто страждає. Рамафоса наголосив, що ПАР підтримує цю гуманітарну допомогу.

Восьмим компонентом є обов'язковий обмін полоненими, включно з поверненням дітей.

Дев'ятим – післявоєнна відбудова і допомога постраждалим через війну.

"Під час наших дискусій президент Зеленський сказав, що ми повинні йти далі, краще взаємодіяти з країнами Африки". Це Рамафоса вважає фінальним складником мирних ідей Африки.

Сьогодні до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сіріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

В цей час росіяни вкотре атакували столицю ракетами: ППО збила всі. Делегація з Африки ховалась в укритті.

Вінсент Магвенья, який є помічником президента ПАР Сиріла Рамафоси, у Twitter пише, що не чув звуків вибухів під час російської ракетної атаки на Київ 16 червня.

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