Делегація з Африки, з якою Путін хоче "дружити", ховалася від його ракет в укритті в Києві

Знімальна група Reuters бачила, як африканські лідери, що прибули до Києва, зайшли в готель, аби скористатися його бомбосховищем під час ракетної атаки Росії на українську столицю.

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Глави держав – Сиріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаінде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів) – розпочали свій візит із поїздки до Бучі.

Вони мають зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а ввечері лідери країн Африки вирушать до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

Довідка. Росія намагається заручитися підтримкою африканських держав, які зберігали нейтралітет щодо російського вторгнення в Україну. РФ прагне забезпечити товарні концесії та переконати африканські держави голосувати відповідно до інтересів Кремля на міжнародних майданчиках.

24 квітня 2023 року глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати будь-яку мирну ініціативу, яка не передбачає заморожування ситуації на фронті та територіальних поступок.

16 травня Рамафоса сказав, що провів "окремі телефонні переговори" з Путіним та Зеленським, у яких представив спільну ініціативу Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.

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