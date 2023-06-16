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Спікер президента ПАР заявив, що не чув вибухів у Києві. Його бос з ним не згоден

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16.06.2023, 19:59
Спікер президента ПАР заявив, що не чув вибухів у Києві. Його бос з ним не згоден - Фото
Сиріл Рамафоса (Фото: ЕРА)

Вінсент Магвенья, який є помічником президента ПАР Сиріла Рамафоси, у Twitter пише, що не чув звуків вибухів під час російської ракетної атаки на Київ 16 червня. Сам Рамафоса під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським не погодився і заявив, що обстріл був.

"Ми не чули жодних вибухів. Натомість ми бачили людей, які неквапливо продовжували свій день. З того, що ми пережили до цього, все здається нормальним", – написав Магвенья.

У коментарі журналісту місцевого ресурсу News24 Магвенья заявив, що він та його колеги нібито не чули вибухів, та заявив, що українська влада "нагнітає обстановку".

"Ми приїхали, коли стався так званий вибух. Я зняв відео з готелю тут, у Києві. Дуже дивно, що ми не чули та не бачили вибуху. Тут явно розповсюджується якась навмисна дезінформація", – заявив Магвеня.

На його думку, якби загроза справді існувала, люди не змогли б так легко вийти зі сховищ і піти у своїх звичних справах. 

Вранці 16 червня делегація з Південної Африки вирушила до Києва, щоб зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, а ввечері лідери країн Африки вирушать до Росії для зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним.

ДОПОВНЕНО о 20:30. Рамафоса під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським заявив, що російські ракетні удари Росії, свідками яких він став сьогодні, "не дуже добре працюють для встановлення миру".

"Сьогодні під час нашого візиту ми чули ракетні удари. Така діяльність не дуже добре працює для встановлення миру, тому ми говоримо про необхідність деескалації з обох боків з тим, щоб мир зміг прийти і проблема була врегульована", – сказав він.

  • 24 квітня 2023 року глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна готова обговорювати будь-яку мирну ініціативу, яка не передбачає заморожування ситуації на фронті та територіальних поступок.
  • 16 травня Рамафоса сказав, що провів "окремі телефонні переговори" з Путіним та Зеленським, у яких представив спільну ініціативу Замбії, Сенегалу, Конго, Уганди, Єгипту та ПАР.

Читайте також: Сі Цзіньпін підтримав "мирну ініціативу" країн Африки. Хочуть переговорів України та Росії

Мілана Головань
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війнаобстрілПАРСиріл Рамафоса
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