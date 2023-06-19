Африканська місія миру. Рамафоса підбив підсумки – прийом сподобався

Лідер Південноафриканської республіки Сиріл Рамафоса підбив підсумки миротворчої місії лідерів африканських країн в Україну та Росію – він задоволений наданим прийомом і сподівається на продовження переговорів. Про це йдеться на сайті президента ПАР.

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"Одним із ключових досягнень Мирної місії став позитивний прийом, отриманий нами з обох сторін, який ми визнали обнадійливим і який дає підстави для оптимізму щодо того, що пропозиції будуть розглянуті", – йдеться у заяві Рамафоси.

Він наголосив, що африканський континент матеріально зацікавлений у "розв'язанні конфлікту", тому що Україна та Росія є великими постачальниками зерна та виробниками добрив, призначених для африканських ринків.

"Обидва президенти Зеленський і Путін погодилися на подальші переговори після цього першого візиту", – заявив лідер ПАР.

16 червня 2023 року до Києва приїхали лідери чотирьох африканських держав – Сиріл Рамафоса (ПАР), Макі Салл (Сенегал), Хакаїнде Хічілема (Замбія), Азалі Ассумані (Союз Коморських Островів).

Рамафоса привіз Зеленському 10 мирних ідей Африки щодо війни в Україні і почув позицію у відповідь українського президента.

Путін заявив делегації з Африки, що веде війну за статутом ООН.

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