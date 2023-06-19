Африканская миссия мира. Рамафоса подвел итоги – прием понравился
Лидер Южноафриканской республики Сирил Рамафоса подвел итоги миротворческой миссии лидеров африканских стран в Украину и Россию – он доволен оказанным приемом и надеется на продолжение переговоров. Об этом говорится на сайте президента ЮАР.
"Одним из ключевых достижений Мирной миссии стал позитивный прием, полученный нами с обеих сторон, который мы сочли обнадеживающим и который дает основания для оптимизма в отношении того, что предложения будут рассмотрены", – говорится в заявлении Рамафосы.
Он подчеркнул, что африканский континент материально заинтересован в "разрешении конфликта", потому что Украина и Россия являются крупными поставщиками зерна и производителями удобрений, предназначенных для африканских рынков.
"Оба президента Зеленский и Путин согласились на дальнейшие переговоры после этого первого визита", – заявил лидер ЮАР.
- 16 июня 2023 года в Киев приехали лидеры четырех африканских государств – Сирил Рамафоса (ЮАР), Маки Салл (Сенегал), Хакаинде Хичиллема (Замбия), Азали Ассумани (Союз Коморских Островов).
- Рамафоса привез Зеленскому 10 мирных идей Африки по войне в Украине и услышал ответную позицию украинского президента.
- Путин заявил делегации из Африки, что ведет войну по уставу ООН.
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