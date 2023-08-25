Окупанти роблять живий щит, повертаючи людей з "евакуації" у Токмак та Василівку – ССО

Російські загарбники почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як "живий щит". Розпочато повернення мешканців Токмака й Василівки, повідомляє Центр національного спротиву.

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Раніше мешканців цих населених пунктів депортували у Бердянськ, пише відомство.

Також російські гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії РФ у приміщеннях навчальних закладів, зазначають у повідомленні.

"Фактично, ворог скористався "евакуацією", аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявності "червоної макулатури" люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", – підсумовує ЦНС.

22 серпня Центр спротиву повідомляв, що російські загарбники розміщують військових у приміщеннях наявних шкіл на тимчасово окупованих територіях, щоб прикриватись дітьми.

У липні ЦНС заявив, що російські війська на тимчасово окупованих територіях розміщують особовий склад у будинках, де мешкають діти.

21 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Токмак прибув підрозділ загарбників з Бурятії, які почали перевіряти у місцевих мешканців документи на житло, виганяти їх з осель та знущатись.

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