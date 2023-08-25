RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Окупанти роблять живий щит, повертаючи людей з "евакуації" у Токмак та Василівку – ССО

Этот материал также доступен на русском
25.08.2023, 17:30
Окупанти роблять живий щит, повертаючи людей з
Російські окупанти (Фото: EPA)

Російські загарбники почали повертати додому мешканців населених пунктів, які розташовані безпосередньо на лінії зіткнення, аби використати людей як "живий щит". Розпочато повернення мешканців Токмака й Василівки, повідомляє Центр національного спротиву.

Раніше мешканців цих населених пунктів депортували у Бердянськ, пише відомство.

Також російські гауляйтери оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, попри розміщення армії РФ у приміщеннях навчальних закладів, зазначають у повідомленні.

"Фактично, ворог скористався "евакуацією", аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявності "червоної макулатури" люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", – підсумовує ЦНС.

  • 22 серпня Центр спротиву повідомляв, що російські загарбники розміщують військових у приміщеннях наявних шкіл на тимчасово окупованих територіях, щоб прикриватись дітьми. 
  • У липні ЦНС заявив, що російські війська на тимчасово окупованих територіях розміщують особовий склад у будинках, де мешкають діти.
  • 21 серпня Генштаб ЗСУ повідомив, що у Токмак прибув підрозділ загарбників з Бурятії, які почали перевіряти у місцевих мешканців документи на житло, виганяти їх з осель та знущатись.

Читайте також: Через втрати у техніці росіяни залучають цивільних в окупації для її ремонту – ЦНС

Артем Джеріпа
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
окупаціявасилівкаТокмакЦНСцентр спротиву
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 