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Росіяни розміщують військових у діючих школах в окупації, щоб прикриватись дітьми – ССО

Этот материал также доступен на русском
22.08.2023, 14:15
Росіяни розміщують військових у діючих школах в окупації, щоб прикриватись дітьми – ССО - Фото
Російські окупанти (Ілюстративне фото: росЗМІ)

Російські загарбники розміщують військових у приміщеннях діючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, щоб прикриватись дітьми. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Офіційно окупанти пояснюють таке розміщення військових на територіях шкіл як "воєнізовану охорону" нібито задля безпеки дітей.

Проте фактично на вільних поверхах закладів розмішуються бойові підрозділи збройних сил окупантів, зауважує Центр спротиву.

Раніше у тимчасово окупованому Токмаку на Запоріжжі окупанти облаштували шпиталь для своїх військ на території дитячого садочку, повідомляє відомство.

У такий спосіб росіяни прикриваються цивільним населенням, порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право, підсумовують у Центрі спротиву.

  • У липні ЦНС повідомив, що російські війська на тимчасово окупованих територіях розміщують особовий склад у будинках, де мешкають діти.
  • 21 серпня Генштабу ЗСУ заявив, що у Токмак прибув підрозділ загарбників з Бурятії, які почали перевіряти у місцевих мешканців документи на житло, виганяти їх з осель та знущатись.
  • За інформацією Центру спротиву, окупанти планують заселити 300 000 росіян у тимчасово окупований Маріуполь.

Читайте також: Вагнерівців у Білорусі поменшало через відсутність заробітку – Центр спротиву

Артем Джеріпа
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