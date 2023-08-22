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РФ размещает военных в действующих школах в оккупации, чтобы прикрываться детьми – ССО

Цей матеріал також доступний українською
22.08.2023, 14:15
РФ размещает военных в действующих школах в оккупации, чтобы прикрываться детьми – ССО - Фото
Российские оккупанты (Иллюстративное фото: росСМИ)

Российские захватчики размещают военных в помещениях действующих школ на временно оккупированных территориях, чтобы прикрываться детьми. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Официально оккупанты объясняют такое размещение военных на территориях школ как "военизированную охрану" якобы для безопасности детей.

Однако фактически на свободных этажах заведений размешиваются боевые подразделения Вооруженных сил оккупантов, отмечает Центр сопротивления.

Ранее во временно оккупированном Токмаке в Запорожье оккупанты обустроили госпиталь для своих войск на территории детского сада, сообщает ведомство.

Таким образом, россияне прикрываются гражданским населением, нарушая правила ведения войны и Международное гуманитарное право, заключают в Центре сопротивления.

  • В июле ЦНС сообщил, что российские войска на временно оккупированных территориях размещают личный состав в домах, где проживают дети.
  • 21 августа Генштабу ВСУ заявил, что в Токмак прибыло подразделение захватчиков из Бурятии, которые начали проверять у местных жителей документы на жилье, выгонять их из жилищ и издеваться.
  • По информации Центра сопротивления, оккупанты планируют заселить 300 000 россиян во временно оккупированный Мариуполь.

Читайте на "Центр сопротивления" – Вагнеровцев в Беларуси стало меньше

Артём Джерипа
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