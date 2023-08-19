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Вагнеровцев в Беларуси стало меньше из-за отсутствия заработка – Центр сопротивления

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 18:45
Вагнеровцев в Беларуси стало меньше из-за отсутствия заработка – Центр сопротивления - Фото
Наемники группы Вагнера (Фото: ГУР)

Количество боевиков террористической группы Вагнер в Беларуси уменьшилось на 1400 наемников из-за отсутствия заработка. Об этом со ссылкой на белорусское подполье сообщает Центр национального сопротивления.

Подполье фиксирует уменьшение боевиков группы Вагнера в Беларуси с 5800 до 4400.

Причиной этого является отсутствие финансирования со стороны России, пишет ЦНС.

Поэтому часть боевиков подписала контракт и отправилась в страны Африки, а часть из них ушла в отпуск, но планирует или перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться, отмечает ведомство.

Белорусский режим пока не удовлетворяет инструкторов из террористической группы Вагнер своим уровнем оплаты за услуги, поэтому большинство из них не планирует оставаться в стране надолго, заключает ЦНС.

Читайте также: Польша арестовала двух россиян. Ранее кто-то расклеивал наклейки с логотипом Группы Вагнера в городах.

Артём Джерипа
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войнабеларусьафрикаВагнерцнс
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