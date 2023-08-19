Вагнеровцев в Беларуси стало меньше из-за отсутствия заработка – Центр сопротивления
Количество боевиков террористической группы Вагнер в Беларуси уменьшилось на 1400 наемников из-за отсутствия заработка. Об этом со ссылкой на белорусское подполье сообщает Центр национального сопротивления.
Подполье фиксирует уменьшение боевиков группы Вагнера в Беларуси с 5800 до 4400.
Причиной этого является отсутствие финансирования со стороны России, пишет ЦНС.
Поэтому часть боевиков подписала контракт и отправилась в страны Африки, а часть из них ушла в отпуск, но планирует или перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться, отмечает ведомство.
Белорусский режим пока не удовлетворяет инструкторов из террористической группы Вагнер своим уровнем оплаты за услуги, поэтому большинство из них не планирует оставаться в стране надолго, заключает ЦНС.
- Вечером 23 июня 2023 года главарь вагнеровцев Пригожин заявил о "походе" на Москву. Вечером на следующий день он договорился с властями РФ и отвел войска. Пресссекретарь Путина заявил, что Пригожин уехал в Беларусь.
- 17 июля Центр нацсопротивления сообщил, что вагнеровцы начали обучать белорусских спецназовцев.
- 4 августа СБУ сообщила, что Россия хочет использовать вагнеровцев для вовлечения Беларуси в полномасштабную войну против Украины. Для этого страна-террорист РФ планирует теракт на Мозырьском НПЗ.
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