Вагнеровцев в Беларуси стало меньше из-за отсутствия заработка – Центр сопротивления

Количество боевиков террористической группы Вагнер в Беларуси уменьшилось на 1400 наемников из-за отсутствия заработка. Об этом со ссылкой на белорусское подполье сообщает Центр национального сопротивления.

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Подполье фиксирует уменьшение боевиков группы Вагнера в Беларуси с 5800 до 4400.

Причиной этого является отсутствие финансирования со стороны России, пишет ЦНС.

Поэтому часть боевиков подписала контракт и отправилась в страны Африки, а часть из них ушла в отпуск, но планирует или перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться, отмечает ведомство.

Белорусский режим пока не удовлетворяет инструкторов из террористической группы Вагнер своим уровнем оплаты за услуги, поэтому большинство из них не планирует оставаться в стране надолго, заключает ЦНС.

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