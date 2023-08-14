Польша арестовала двух россиян. Ранее кто-то расклеивал стикеры с логотипом Группы Вагнера
В Польше арестовали россиян за распространение пропаганды террористической группы Вагнера и шпионаж. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Мариуш Каминьский.
По его словам, Агентство внутренней безопасности (AWB) в сотрудничестве с полицией "установило и задержало" двух граждан РФ, распространявших пропагандистские материалы о "ЧВК" в Кракове и Варшаве.
Им также объявлено о подозрении в шпионаже.
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Несколько дней назад в упомянутых выше городах на столбах и других объектах появились наклейки с эмблемой вагнеровцев, которые сейчас расквартированы в соседней Беларуси.
На стикерах написано "Мы здесь. Присоединяйтесь", стоит подпись "ЧВК Группа Вагнера" и QR-код, который отправляет вас на вербовочный сайт.
Неизвестно, связаны ли эти события.
- Количество задержанных в Польше по подозрению в работе на спецслужбы РФ в этому году составило около 20 человек.
- В середине февраля 2023 года в Польше из МИД уволили всех выпускников Московского института международных отношений.
- 15 марта стало известно, что AWB задержало шестерых иностранцев, якобы работавших на российские спецслужбы. В Польше рассказали о задержанных.
- 10 августа МО Польши сообщило, что планирует перебросить на границу с Беларусью до 10 000 военнослужащих.
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