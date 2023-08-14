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Польша арестовала двух россиян. Ранее кто-то расклеивал стикеры с логотипом Группы Вагнера

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14.08.2023, 10:35
Польша арестовала двух россиян. Ранее кто-то расклеивал стикеры с логотипом Группы Вагнера - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Польше арестовали россиян за распространение пропаганды террористической группы Вагнера и шпионаж. Об этом написал в Twitter министр внутренних дел Мариуш Каминьский.

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По его словам, Агентство внутренней безопасности (AWB) в сотрудничестве с полицией "установило и задержало" двух граждан РФ, распространявших пропагандистские материалы о "ЧВК" в Кракове и Варшаве.

Им также объявлено о подозрении в шпионаже.

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Несколько дней назад в упомянутых выше городах на столбах и других объектах появились наклейки с эмблемой вагнеровцев, которые сейчас расквартированы в соседней Беларуси.

На стикерах написано "Мы здесь. Присоединяйтесь", стоит подпись "ЧВК Группа Вагнера" и QR-код, который отправляет вас на вербовочный сайт.

Неизвестно, связаны ли эти события.

Євген Пилипенко
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