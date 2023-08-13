Польша создает новую военную часть у границы с Беларусью

Министерство обороны Польши объявило о создании новой воинской части в городе Чярна-Белостоцкая, расположенном в 30 км от границы с Польшей. Об этом сообщается на сайте министерства.

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Военная часть в Чярна-Белостоцкая должна стать учебным центром для нужд Первой пехотной дивизии Легионов, возрождаемой польским министерством ради усиления армии. В феврале министр обороны Мариуш Блащак заявил, что дивизия будет состоять из четырех бригад, каждая из которых будет насчитывать четыре батальона.

Зона ответственности новой дивизии находится между 16 механизированной дивизией (Варминско-Мазурское воеводство, граница с Калининградской областью РФ) и 18 механизированной дивизией (Мазовецкое воеводство возле Варшавы).

Возрождающаяся дивизия прославилась в боях с большевистской Россией в 1920 году, включая отвоевание Белостока.

"Сегодня мы видим, что происходит на восточной границе – Путин пытается восстановить империю, на этот раз империю Путина. Но Россия – белая, красная или путинская – одинакова с точки зрения методов, которые она использует, когда речь идет об агрессии. Вот почему мы усиливаем польскую армию в ответ на эти угрозы", – сказал Блащак в субботу, 12 августа.

Польский министр заявил, что сильная армия нужна стране, чтобы "не допустить повторения Бучи на территории Польши".

Сейчас армия Польши насчитывает 175 000 человек, в то время как в 2015-м их было 95 000 человек.

"Мы возвращаем армию на карту Польши везде, где это нужно", – сказал министр обороны.

10 августа Блащак сообщил, что Польша планирует перебросить на границу с Беларусью до 10 000 военнослужащих для дополнительной поддержки Пограничной службы.

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