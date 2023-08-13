UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша создает новую военную часть у границы с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
13.08.2023, 14:46
Польша создает новую военную часть у границы с Беларусью - Фото
Фото: Минобороны Польши

Министерство обороны Польши объявило о создании новой воинской части в городе Чярна-Белостоцкая, расположенном в 30 км от границы с Польшей. Об этом сообщается на сайте министерства.

Военная часть в Чярна-Белостоцкая должна стать учебным центром для нужд Первой пехотной дивизии Легионов, возрождаемой польским министерством ради усиления армии. В феврале министр обороны Мариуш Блащак заявил, что дивизия будет состоять из четырех бригад, каждая из которых будет насчитывать четыре батальона.

Зона ответственности новой дивизии находится между 16 механизированной дивизией (Варминско-Мазурское воеводство, граница с Калининградской областью РФ) и 18 механизированной дивизией (Мазовецкое воеводство возле Варшавы).

Возрождающаяся дивизия прославилась в боях с большевистской Россией в 1920 году, включая отвоевание Белостока.

"Сегодня мы видим, что происходит на восточной границе – Путин пытается восстановить империю, на этот раз империю Путина. Но Россия – белая, красная или путинская – одинакова с точки зрения методов, которые она использует, когда речь идет об агрессии. Вот почему мы усиливаем польскую армию в ответ на эти угрозы", – сказал Блащак в субботу, 12 августа.

Польский министр заявил, что сильная армия нужна стране, чтобы "не допустить повторения Бучи на территории Польши".

Сейчас армия Польши насчитывает 175 000 человек, в то время как в 2015-м их было 95 000 человек.

"Мы возвращаем армию на карту Польши везде, где это нужно", – сказал министр обороны.

Андрей Водяный
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащакпольшабеларусь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 