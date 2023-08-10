Польша отправит к границе с Беларусью до 10 000 военных – Блащак

Польша планирует перебросить к границе с Беларусью до 10 000 военнослужащих для дополнительной поддержки Погранслужбы. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Rzeczpospolita.

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"На границе будет находиться около 10 000 военнослужащих, из которых 4000 будут непосредственно поддерживать Пограничную службу, а 6000 будут находиться в резерве", – сказал Блащак.

Он отметил, что увеличение присутствия войск у границы с Беларусью призвано дать понять агрессору, что не стоит пытаться нападать на Польшу

"Мы перемещаем армию ближе к границе с Беларусью, чтобы отпугнуть агрессора, чтобы он не посмел напасть на нас", – сказал Блащак.

15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.

9 августа МИД Польши заявил, что группа Вагнера уже больше, чем литовская армия, но тактической угрозы нет.

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