UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Польша отправит к границе с Беларусью до 10 000 военных – Блащак

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2023, 11:33
Польша отправит к границе с Беларусью до 10 000 военных – Блащак - Фото
Мариуш Блащак (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Польша планирует перебросить к границе с Беларусью до 10 000 военнослужащих для дополнительной поддержки Погранслужбы. Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Rzeczpospolita.

"На границе будет находиться около 10 000 военнослужащих, из которых 4000 будут непосредственно поддерживать Пограничную службу, а 6000 будут находиться в резерве", – сказал Блащак.

Он отметил, что увеличение присутствия войск у границы с Беларусью призвано дать понять агрессору, что не стоит пытаться нападать на Польшу

"Мы перемещаем армию ближе к границе с Беларусью, чтобы отпугнуть агрессора, чтобы он не посмел напасть на нас", – сказал Блащак.

Читайте также: Разбор | "Это – большая игра". Почему Россия перебросила вагнеровцев к границам ЕС

Наталья Медведева
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Мариуш Блащакгруппа вагнерапольшабеларусь
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 