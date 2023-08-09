Группа Вагнера уже больше, чем литовская армия, но тактической угрозы нет – МВД Польши

Находящиеся в Беларуси наемники из террористической организации Группа Вагнера количественно превосходят состав литовской армии, однако не представляют собой тактической угрозы. Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Польши Мацей Восик в интервью РАР.

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По мнению Восика, вагнеровцы – это не та сила, которая зайдет на территорию Польши и начнет войну.

"Это закаленные в боях, решительные люди, другой жизни у них нет, им некуда возвращаться и поэтому они опасны. В тактическом отношении это не то подразделение, которое может угрожать Польше. Это не та группа, которая войдет в Польшу и начнет войну. Мы знаем об этом", – сказал он.

Он отметил, что Группа Вагнера уже больше, чем литовская армия.

"Но использование ее для рывочных и гибридных действий возможно. Мы опасаемся, что будут такие провокации на границе, применение огнестрельного оружия против наших сил, усилится попытка создания северного миграционного пути", – сказал он.

На вопрос об информированности польских служб о том, чем занимаются вагнеровцы в Беларуси, он ответил, что они находятся под Минском, на полигоне.

Также Восик сообщил о планах Польши усилить отряды пограничников в Подлясском и Люблинском воеводствах еще 2000 военных.

15 июля пограничники подтвердили, что боевики Группы Вагнера прибыли в Беларусь. Наемники находятся в лагерях в сотнях километров от границы с Украиной. Они будут учить беларуских спецназовцев. По данным ГУР, задачей части из них будет "нервирование" соседней Польши.

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