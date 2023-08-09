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Група Вагнера вже більша, ніж литовська армія, але тактичної загрози немає – МВС Польщі

Этот материал также доступен на русском
09.08.2023, 18:09
Група Вагнера вже більша, ніж литовська армія, але тактичної загрози немає – МВС Польщі - Фото
Емблема ПВК Вагнера (Фото - скриншот з відео)

Найманці з терористичної організації Група Вагнера, які перебувають у Білорусі, кількісно переважають склад литовської армії, однак не являють собою тактичної загрози. Про це заявив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Мацей Восик в інтерв’ю РАР.

На думку Восика, вагнерівці – це не та сила, що зайде на територію Польщі та розпочне війну.

"Це загартовані в боях, рішучі люди, іншого життя вони не мають, їм нікуди повертатися і тому вони небезпечні. У тактичному відношенні це не той підрозділ, який може загрожувати Польщі. Це не та група, яка увійде до Польщі та розпочне війну. Ми знаємо про це", – сказав він.

Він зазначив, що Група Вагнера вже більша, ніж литовська армія.

"Але використання її для ривкових і гібридних дій можливе. Ми побоюємося, що будуть такі провокації на кордоні, застосування вогнепальної зброї проти наших сил, посилиться спроба створення північного міграційного шляху", – сказав він.

На питання про поінформованість польських служб стосовно того, чим займаються вагнерівці в Білорусі, він відповів, що вони перебувають під Мінськом, на полігоні.

Також Восик повідомив про плани Польщі підсилити загони прикордонників у Підляському та Люблінському воєводствах ще 2000 військових.

  • 15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецпризначенців. За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.

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Оксана Житнюк
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БІЛОРУСЬПольщагрупа вагнера
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