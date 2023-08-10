Польща відправить до кордону з Білоруссю до 10 000 військових – Блащак

Польща планує перекинути до кордону з Білоруссю до 10 000 військовослужбовців для додаткової підтримки Прикордонної служби. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Rzeczpospolita.

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"На кордоні буде перебувати близько 10 000 військовослужбовців, з яких 4000 безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а 6000 будуть у резерві", – сказав Блащак.

Він зазначив, що збільшення присутності військ біля кордону з Білоруссю має дати зрозуміти агресору, що не варто намагатися нападати на Польщу.

"Ми переміщаємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився напасти на нас", – сказав Блащак.

15 липня прикордонники підтвердили, що бойовики Групи Вагнера прибули до Білорусі. Найманці перебувають у таборах за сотні кілометрів від кордону з Україною. Вони навчатимуть білоруських спецназівців. За даними ГУР, завданням частини з них буде "нервування" сусідньої Польщі.

9 серпня МЗС Польщі заявило, що Група Вагнера вже більша, ніж литовська армія, але тактичної загрози немає.

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