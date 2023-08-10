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Польща відправить до кордону з Білоруссю до 10 000 військових – Блащак

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10.08.2023, 11:33
Польща відправить до кордону з Білоруссю до 10 000 військових – Блащак - Фото
Маріуш Блащак (Фото - Twitter Ministerstwo Obrony Narodowej)

Польща планує перекинути до кордону з Білоруссю до 10 000 військовослужбовців для додаткової підтримки Прикордонної служби. Про це заявив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак, повідомляє Rzeczpospolita.

"На кордоні буде перебувати близько 10 000 військовослужбовців, з яких 4000 безпосередньо підтримуватимуть Прикордонну службу, а 6000 будуть у резерві", – сказав Блащак.

Він зазначив, що збільшення присутності військ біля кордону з Білоруссю має дати зрозуміти агресору, що не варто намагатися нападати на Польщу.

"Ми переміщаємо армію ближче до кордону з Білоруссю, щоб відлякати агресора, щоб він не наважився напасти на нас", – сказав Блащак.

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Наталія Медведєва
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БІЛОРУСЬПольщаМаріуш Блащакгрупа вагнера
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