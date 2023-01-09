Польша возрождает дивизию, которая била россиян в 1920 году, с танками K2 и Abrams

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в понедельник объявил о создании новой дивизии на востоке страны – в Подляском воеводстве, граничащем с Беларусью. На его вооружении будут танки K2 и Abrams, а также гаубицы Krab и K9.

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Министр заявил, что польские власти стремятся построить сильную армию, чтобы агрессор никогда не решился на нападение.

"Мы имеем дело с попыткой восстановления Российской империи. Это империя зла. Независимо от того, белая она или красная, либо как сейчас – путинская. Она всегда приносит зло. В этом ежедневно убеждаются наши соседи из Украины", – заявил Блащак в своей речи.

Первая пехотная дивизия Легионов станет пятым тактическим соединением в Войске Польском. Она будет состоять из четырех бригад, каждая из которых будет иметь четыре батальона.

Зона ответственности новой дивизии находится между 16 механизированной дивизией (Варминско-Мазурское воеводство, граница с Калининградской областью РФ) и 18 механизированной дивизией (Мазовецкое воеводство возле Варшавы).

Также в состав Войска Польского входят 12 механизированная дивизия в Западной Померании (северо-западная граница с Германией) и 11 танковая дивизия бронетанковой кавалерии в Любушском воеводстве (западная граница с Германией).

"Именно эта дивизия прославилась такими жесткими, решительными действиями в 1920 году, включая отвоеванный Белосток у россиян", – отметил Блащак.

В начале 2023 года Польша заключила контракт на приобретение 116 танков Abrams для Варшавской танковой дивизии.

В октябре Польша начала получать гаубицы и танки от Кореи, которые должны прикрыть границу с Беларусью.

Андрій Водяний

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